2025-MEB-EKYS ne zaman yapılacak? İşte başvuru ve sınav takvimi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2025-MEB-EKYS) başvuru ve sınav tarihi, MEB bünyesinde yönetici olma planı yapan adaylarca sorgulanıyor. Peki, 2025-MEB-EKYS ne zaman yapılacak? 2025-MEB-EKYS başvuruları ne zaman?

2025-MEB-EKYS ne zaman yapılacak? İşte başvuru ve sınav takvimi - 1

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, okullara müdür ve müdür yardımcısı seçmek için düzenlenen Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2025-MEB-EKYS) gelecek yıl bir kez düzenlenecek. İşte, 2025-MEB-EKYS sınav ve başvuru tarihleri...

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2025-MEB-EKYS ne zaman yapılacak? İşte başvuru ve sınav takvimi - 2

2025 MEB EKYS NE ZAMAN YAPILACAK?


Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2025-MEB-EKYS) 2 Mart 2025 tarihinde uygulanacak.

Sınav sonuçları ise 21 Mart 2025 tarihinde ilan edilecek.

2025-MEB-EKYS ne zaman yapılacak? İşte başvuru ve sınav takvimi - 3

2025 MEB EKYS BAŞVURULARI NE ZAMAN?


MEB EKYS başvuru işlemleri, 15-21 Ocak 2025 tarihleri arasında alınacak.

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