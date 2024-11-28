2025-MEB-EKYS ne zaman yapılacak? İşte başvuru ve sınav takvimi
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2025-MEB-EKYS) başvuru ve sınav tarihi, MEB bünyesinde yönetici olma planı yapan adaylarca sorgulanıyor. Peki, 2025-MEB-EKYS ne zaman yapılacak? 2025-MEB-EKYS başvuruları ne zaman?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, okullara müdür ve müdür yardımcısı seçmek için düzenlenen Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2025-MEB-EKYS) gelecek yıl bir kez düzenlenecek. İşte, 2025-MEB-EKYS sınav ve başvuru tarihleri...