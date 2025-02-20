2025-MEB-EKYS sınav giriş belgeleri erişime açıldı (EKYS sınav yerleri nasıl öğrenilir?)

EKYS SINAV GİRİŞ BELGESİ DUYURUSU

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada; "2025-MEB-EKYS: Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı



2 Mart 2025 tarihinde uygulanacak olan 2025 Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı’na (2025-MEB-EKYS) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.



Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, 20 Şubat 2025 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir.





