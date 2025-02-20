2025-MEB-EKYS sınav giriş belgeleri erişime açıldı (EKYS sınav yerleri nasıl öğrenilir?)

2025-MEB-EKYS sınav giriş belgeleri erişime açıldı. 2 Mart 2025 tarihinde uygulanacak olan 2025 Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı’na (2025-MEB-EKYS) başvuran adayların, sınav giriş belgeleri ÖSYM sistemi üzerinden görüntülenebilecek. Adaylar, MEB-EKYS sınav giriş belgeleri adayların sınav günü yanında bulundurması gereken belgelerden biri.

2025-MEB-EKYS sınav giriş belgeleri erişime açıldı (EKYS sınav yerleri nasıl öğrenilir?) - 1

2025-MEB-EKYS sınav giriş belgeleri ÖSYM tarafında erişime açıldı. ÖSYM tarafından yapılan "Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı" başlıklı duyuruda "2025-MEB-EKYS: Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı"  denildi.

EĞİTİM HABERLERİ

2025-MEB-EKYS sınav giriş belgeleri erişime açıldı (EKYS sınav yerleri nasıl öğrenilir?) - 2

Adaylar, EKYS sınav giriş belgelerini https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecek.

2025-MEB-EKYS sınav giriş belgeleri erişime açıldı (EKYS sınav yerleri nasıl öğrenilir?) - 3

EKYS SINAV GİRİŞ BELGESİ DUYURUSU

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada; "2025-MEB-EKYS: Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı

2 Mart 2025 tarihinde uygulanacak olan 2025 Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı’na (2025-MEB-EKYS) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, 20 Şubat 2025 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir.


2025-MEB-EKYS sınav giriş belgeleri erişime açıldı (EKYS sınav yerleri nasıl öğrenilir?) - 4

DİKKAT!

2 Mart 2025 tarihinde uygulanacak olan 2025-MEB-EKYS için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır." denildi.

DAHA FAZLA GÖSTER