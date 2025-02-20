2025-MEB-EKYS sınav giriş belgeleri erişime açıldı (EKYS sınav yerleri nasıl öğrenilir?)
2025-MEB-EKYS sınav giriş belgeleri erişime açıldı. 2 Mart 2025 tarihinde uygulanacak olan 2025 Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı’na (2025-MEB-EKYS) başvuran adayların, sınav giriş belgeleri ÖSYM sistemi üzerinden görüntülenebilecek. Adaylar, MEB-EKYS sınav giriş belgeleri adayların sınav günü yanında bulundurması gereken belgelerden biri.
2025-MEB-EKYS sınav giriş belgeleri ÖSYM tarafında erişime açıldı. ÖSYM tarafından yapılan "Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı" başlıklı duyuruda "2025-MEB-EKYS: Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı" denildi.