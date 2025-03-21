2025 MEB EKYS sınav sonuçları açıklandı: (EKYS sınav sonuçları sorgulama ekranı sonuc.osym.gov.tr)
MEB EKYS sınav sonuçları son dakika erişime açıldı. ÖSYM’den yapılan açıklamada “ 2 Mart 2025 tarihinde uygulanan 2025 Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı’nın (2025-MEB-EKYS) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.” ifadeleri kullanıldı. Adaylar sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle birlikte sonuçları görüntüleyebilecek. Sonuç ekranında adayların 100 tam puan üzerinden aldıkları sonuçlar ile birlikte doğru-yanlış cevap sayıları yer alacak. İşte, EKYS sonuçları sorgulama ekranı
EKYS sonuçları için heyecanlı bekleyiş son buldu. ÖSYM sınav sonçlarını erişime açtı. Sınavların yapılmasının üzerinden yaklaşık 3 hafta geçerken adaylar sonuçlara odaklandı. Sınavın değerlendirmesi yapılırken yanlış cevaplar dikkate alınmayacak, sınav puanları ve doğru cevap sayıları toplanarak 100 tam puan üzerinden hesaplanacak. Sınav sonuçları açıklandıktan sonra adaylar 10 gün içerisinde itiraz ve inceleme talebinde bulunabilecek. EKYS sınavında adaylar toplam 80 soru sorulurken Eğitim Bilimleri ağırlıklı puan hesaplanırken en fazla katkı yapan ağırlık olacak. İşte, EKYS sınav sonucu sorgulama ekranı