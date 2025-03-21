imsakiye

2025 MEB EKYS sınav sonuçları açıklandı: (EKYS sınav sonuçları sorgulama ekranı sonuc.osym.gov.tr)

MEB EKYS sınav sonuçları son dakika erişime açıldı. ÖSYM’den yapılan açıklamada “ 2 Mart 2025 tarihinde uygulanan 2025 Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı’nın (2025-MEB-EKYS) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.” ifadeleri kullanıldı. Adaylar sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle birlikte sonuçları görüntüleyebilecek. Sonuç ekranında adayların 100 tam puan üzerinden aldıkları sonuçlar ile birlikte doğru-yanlış cevap sayıları yer alacak. İşte, EKYS sonuçları sorgulama ekranı

2025 MEB EKYS sınav sonuçları açıklandı: (EKYS sınav sonuçları sorgulama ekranı sonuc.osym.gov.tr) - 1

EKYS sonuçları için heyecanlı bekleyiş son buldu.  ÖSYM sınav sonçlarını erişime açtı. Sınavların yapılmasının üzerinden yaklaşık 3 hafta geçerken adaylar sonuçlara odaklandı. Sınavın değerlendirmesi yapılırken yanlış cevaplar dikkate alınmayacak, sınav puanları ve doğru cevap sayıları toplanarak 100 tam puan üzerinden hesaplanacak. Sınav sonuçları açıklandıktan sonra adaylar 10 gün içerisinde itiraz ve inceleme talebinde bulunabilecek. EKYS sınavında adaylar toplam 80 soru sorulurken Eğitim Bilimleri ağırlıklı puan hesaplanırken en fazla katkı yapan ağırlık olacak.  İşte, EKYS sınav sonucu sorgulama ekranı

EĞİTİM HABERLERİ

2025 MEB EKYS sınav sonuçları açıklandı: (EKYS sınav sonuçları sorgulama ekranı sonuc.osym.gov.tr) - 2

MEB 2025 EKYS SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

ÖSYM'den yapılan açıklamada"2 Mart 2025 tarihinde uygulanan 2025 Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı’nın (2025-MEB-EKYS) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 21 Mart 2025 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir. " ifadeleri kullanıldı.

2025 EKYS SINAV SONUCU İÇİN TIKLAYINIZ (açıklandığında aktif olacak)

2025 MEB EKYS sınav sonuçları açıklandı: (EKYS sınav sonuçları sorgulama ekranı sonuc.osym.gov.tr) - 3

EKYS SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI

ÖSYM tarafından organize edilen Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı sonuçları sonuc.osym.gov.tr adresinden sorgulanabilecek.

Adaylar T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle birlikte sonuç ekranına giriş yapabilirler. Şifreni unutan adaylar “ şifremi unuttum” seçeneğiyle yeni şifre oluşturarak sınav sonucu ekranına giriş yapabilir.

EKYS sınav sonuçları ekranında adayların toplam doğru-yanlış cevap sayısı ve elde edilen puan yer alacak.

2025 MEB EKYS sınav sonuçları açıklandı: (EKYS sınav sonuçları sorgulama ekranı sonuc.osym.gov.tr) - 4

100 PUAN ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRİLECEK

EKYS sınavı değerlendirme işlemleri yapılırken yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Bu sebeple 4 yanlış cevap 1 doğru yanıtı götürmeyecek. Doğru cevap sayıları toplanarak 100 puan üzerinden hesaplama yapılacak.

EKYS sınavında adaylara Genel Kültür, Atatürk İlkeleri ve Inkılap Tarihi, Değerler eğitimi, eğitim ve öğretimde etik, eğitim bilimleri ve mevzuat gibi alanlardan sorular yöneltildi.

Yazılı sınavda sınav sonuçlarında en fazla eğitim bilimleri (%30) etki edecek. Genel Kültür %20, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi %10, Değerler Eğitimi %10, Eğitim ve öğretimde etik %10, Eğitim Bilimleri %30 etki edecek. Mevzuat ise %20 etki edecek.

DAHA FAZLA GÖSTER