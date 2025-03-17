2025-MEB-EKYS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2025-MEB-EKYS) 2 Mart Pazar günü yapıldı. Sınavın ardından cevap anahtarları da erişime açıldı. Şimdi ise yapılacak değerlendirme işleminin ardından sonuçların ne zaman ilan edileceği sorgulanıyor. İşte, 2025-MEB-EKYS sonuç tarihi...