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2025-MEB-EKYS sonuçları ne zaman açıklanacak?

2025-MEB-EKYS sonuçlarına geri sayım başladı. 2025 MEB Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı'na 54 bin 221 aday katılım sağlamıştı. Organize edilen sınav sonrası puanlarını hesaplamaya başlayan adayların gözü EKYS sonuç duyurusuna çevrildi. Peki, 2025-MEB-EKYS sonuçları ne zaman açıklanacak?

2025-MEB-EKYS sonuçları ne zaman açıklanacak? - 1

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2025-MEB-EKYS) 2 Mart Pazar günü yapıldı. Sınavın ardından cevap anahtarları da erişime açıldı. Şimdi ise yapılacak değerlendirme işleminin ardından sonuçların ne zaman ilan edileceği sorgulanıyor. İşte, 2025-MEB-EKYS sonuç tarihi...

EĞİTİM HABERLERİ

2025-MEB-EKYS sonuçları ne zaman açıklanacak? - 2

EKYS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

EKYS sınav sonuçları, 21 Mart tarihinde erişime açılacak.

2025-MEB-EKYS sonuçları ne zaman açıklanacak? - 3

EKYS SONUÇ SORGULAMA NASIL YAPILACAK?

Adaylar, sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C kimlik numarası ve aday şifresiyle birlikte sonuçları görüntüleyebilecek.

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