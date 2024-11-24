2025 Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı tarihi: MEB-AGS ne zaman yapılacak?
Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı'nın ayrıntıları belli oldu. Öğretmenlik Mesleği Kanunu uyarınca öğretmen adaylarının Milli Eğitim Akademisi hazırlık eğitimine kabulü, ilk kez Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenecek "MEB-AGS" sonuçları doğrultusunda yapılacak. Peki, 2025 MEB-AGS ne zaman yapılacak?
Öğretmenlik Mesleği Kanunu ile öğretmen olarak istihdam edileceklerin, öğretmenlik mesleğine kaynak teşkil eden en az lisans düzeyinde yükseköğretim programlarının birinden mezun ve Akademi tarafından verilecek hazırlık eğitiminde başarılı olanlar arasından seçileceğine yönelik düzenlemeler yapıldı. İşte, ilk kez düzenlenecek MEB-AGS'nin oturum tarihi...