2025-MSÜ başvuruları ne zaman bitecek? ÖSYM MSÜ başvuru ekranı
2025-MSÜ başvuruları devam ediyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 23 Şubat'ta gerçekleştirilecek 2025 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın (2025-MSÜ) başvurularının ne zaman sona ereceği araştırılıyor. Peki, 2025-MSÜ başvuruları ne zaman bitecek?
2025-MSÜ'ye başvuran adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları 2'nci Seçim Aşamalarına katılabilmeleri için 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2025-YKS) başvuru yapmaları ve Harp Okulları için 2025-YKS'nin 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile 2. Oturumu olan Alan Yeterlilik Testlerine (AYT), Astsubay Meslek Yüksekokulları için 2025-YKS'nin 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testine (TYT) girmeleri gerekiyor.