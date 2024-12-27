2025 MSÜ başvurusu ne zaman? MSÜ sınav ve başvuru tarihi
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı için başvuru süreci bekleniyor. Öte yandan sınav tarihi merak konusu oldu. Söz konusu sınav için çalışmaya başlayan adaylar, sınavın organize edileceği tarihi sorguluyor. Peki, MSÜ başvurusu ne zaman?
Gelecek yılki MSÜ başvurularının ne zaman yapılacağı belli oldu. ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılacak olan sınav, şubat ayında düzenlenecek. MSÜ başvuruları ise ocak ayı içerisinde alınmaya başlanacak.