2025 MSÜ sınav sonuçları açıklandı son dakika: (MSÜ sonuçları sorgulama ekranı)
MSÜ sınav sonuçları 2025, ÖSYM tarafından son dakika erişime açıldı. Adaylar, sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle birlikte sorgulama işlemi yapabilecek. MSÜ sınav sonuçları ekranında adayların sayısal, sözel, eşit ağırlık ve genel puan türünden elde ettikleri sonuçlarla birlikte toplam doğru/yanlış cevap sayıları bulunuyor. İşte, 2025 MSÜ sınav sonuçları sorgulama ekranı
MSÜ sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda sınav sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Sonuçların ardından öğrenciler, tercih sürecinin başlamasını bekleyecek. ÖSYM tarafından MSÜ tercih takvimi doğrultusunda adaylar tercihlerini şekillendirecek. MSÜ tercih tarihleri, yayınlanacak kılavuz ile birlikte belli olacak.