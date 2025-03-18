2025 MSÜ sınav sonuçları açıklandı son dakika: (MSÜ sonuçları sorgulama ekranı)

MSÜ sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda sınav sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Sonuçların ardından öğrenciler, tercih sürecinin başlamasını bekleyecek. ÖSYM tarafından MSÜ tercih takvimi doğrultusunda adaylar tercihlerini şekillendirecek. MSÜ tercih tarihleri, yayınlanacak kılavuz ile birlikte belli olacak.