imsakiye

2025 MSÜ sınav sonuçları açıklandı son dakika: (MSÜ sonuçları sorgulama ekranı)

MSÜ sınav sonuçları 2025, ÖSYM tarafından son dakika erişime açıldı. Adaylar, sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle birlikte sorgulama işlemi yapabilecek. MSÜ sınav sonuçları ekranında adayların sayısal, sözel, eşit ağırlık ve genel puan türünden elde ettikleri sonuçlarla birlikte toplam doğru/yanlış cevap sayıları bulunuyor. İşte, 2025 MSÜ sınav sonuçları sorgulama ekranı

2025 MSÜ sınav sonuçları açıklandı son dakika: (MSÜ sonuçları sorgulama ekranı) - 1

MSÜ sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda sınav sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Sonuçların ardından öğrenciler, tercih sürecinin başlamasını bekleyecek. ÖSYM tarafından MSÜ tercih takvimi doğrultusunda adaylar tercihlerini şekillendirecek. MSÜ tercih tarihleri, yayınlanacak kılavuz ile birlikte belli olacak.

EĞİTİM HABERLERİ

2025 MSÜ sınav sonuçları açıklandı son dakika: (MSÜ sonuçları sorgulama ekranı) - 2

MSÜ SINAV SONUÇLARI 2025 AÇIKLANDI

23 Şubat’ta düzenlenen Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2025-MSÜ) sınav sonuçları erişime açıldı.

Adaylar sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle sonuçları sorgulayabilecek.

2025 MSÜ SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

MSÜ SINAVI KAÇ PUANLA KAZANILIR? 

2025 MSÜ sınav sonuçları açıklandı son dakika: (MSÜ sonuçları sorgulama ekranı) - 3

MSÜ SONUÇ SORGULAMA EKRANI

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden erişebilecek.

2025 MSÜ sınav sonuçları açıklandı son dakika: (MSÜ sonuçları sorgulama ekranı) - 4

MSÜ SONUÇ EKRANINDA NELER OLACAK?

MSÜ sınav sonuçları ekranında adayların Türkçe, Temel Matematik, Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri oturumlarından toplam doğru-yanlış cevap sayısı yer alacak. MSÜ sonuç ekranında sayısal, sözel, eşit ağırlık ve genel puan türleriyle birlikte başarı sıralamaları bulunacak.

2025 MSÜ sınav sonuçları açıklandı son dakika: (MSÜ sonuçları sorgulama ekranı) - 5

2025 MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN?

2024-MSÜ tercihleri geçen yıl, 3 Nisan 2024 tarihinden 10 Mayıs 2024 tarihine kadar alınmıştı.

Tercih işlemleri https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden yapılmıştı.

Bu yıl da benzer şekilde nisan ve mayıs aylarında tercih sürecinin başlaması bekleniyor.

Bu kapsamda resmi bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

DAHA FAZLA GÖSTER