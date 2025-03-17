2025 MSÜ sınav sonucu sorgulama sayfası: MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı?
MSÜ sınav sonucu sorgulama ekranı, sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden erişime açılacak. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından MSÜ sonuçları takvimi ilan edildi. Sonuç ekranında adayların sayısal, sözel, eşit ağırlık ve genel puan türlerinden elde ettikleri toplam puanlar ile birlikte doğru-yanlış cevap sayıları yer alacak. MSÜ sınav sonuçları T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle sorgulanabilecek. Sınav sonuçları açıklandıktan sonra ÖSYM ayrı bir takvimde tercih sürecini duyuracak. Peki MSÜ sınav sonuçları 2025 açıklandı mı? İşte, MSÜ sınav sonuçları tarihi…
MSÜ sınav sonuçları için beklenen tarih yaklaştı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) sonuçların açıklanma tarihini, paylaştığı takvimle duyurmuştu. MSÜ sınavı değerlendirmesi yapılırken 4 yanlış cevap, 1 doğru yanıtı götürecek. Sınavda kopya çektiği veya sınav kurallarını ihlal ettiği tespit edilen adayların puanları hesaplanmayacak. MSÜ sonuçları ais.osym.gov.tr adresinden erişime açılacak. Adaylar T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle sonuç ekranına giriş yapabilecek. Peki MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı? İşte, MSÜ sonuçlarına ilişkin son gelişmeler…