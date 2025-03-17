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2025 MSÜ sınav sonucu sorgulama sayfası: MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı?

MSÜ sınav sonucu sorgulama ekranı, sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden erişime açılacak. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından MSÜ sonuçları takvimi ilan edildi. Sonuç ekranında adayların sayısal, sözel, eşit ağırlık ve genel puan türlerinden elde ettikleri toplam puanlar ile birlikte doğru-yanlış cevap sayıları yer alacak. MSÜ sınav sonuçları T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle sorgulanabilecek. Sınav sonuçları açıklandıktan sonra ÖSYM ayrı bir takvimde tercih sürecini duyuracak. Peki MSÜ sınav sonuçları 2025 açıklandı mı? İşte, MSÜ sınav sonuçları tarihi…

2025 MSÜ sınav sonucu sorgulama sayfası: MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı? - 1

MSÜ sınav sonuçları için beklenen tarih yaklaştı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) sonuçların açıklanma tarihini, paylaştığı takvimle duyurmuştu. MSÜ sınavı değerlendirmesi yapılırken 4 yanlış cevap, 1 doğru yanıtı götürecek. Sınavda kopya çektiği veya sınav kurallarını ihlal ettiği tespit edilen adayların puanları hesaplanmayacak. MSÜ sonuçları ais.osym.gov.tr adresinden erişime açılacak. Adaylar T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle sonuç ekranına giriş yapabilecek. Peki MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı? İşte, MSÜ sonuçlarına ilişkin son gelişmeler…

EĞİTİM HABERLERİ

2025 MSÜ sınav sonucu sorgulama sayfası: MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı? - 2

MSÜ SINAV SONUÇLARI 2025 TARİHİ BELLİ OLDU 

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Milli Savunma Üniversitesi Askeri, Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 23 Şubat tarihinde düzenlendi. 81 ilde yapılan merkezi sınavın sonuçları ise 18 Mart Salı günü erişime açılacak. ÖSYM’den sınav sonuçlarının açıklanma saatine ilişkin bir bilgilendirme yapılmazken sonuçların saat 10.00’dan önce erişime açılması bekleniyor.

2025 MSÜ sınav sonucu sorgulama sayfası: MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı? - 3

AİS.OSYM.GOV.TR ADRESİNDEN ERİŞİME AÇILACAK

Adaylar, sınav sonuçlarını ais.osym.gov.tr adresinden sorgulayabilecek. ÖSYM’nin resmi internet sitesi osym.gov.tr adresinden ve sosyal medya hesaplarından “MSÜ sınav sonuçları açıklandı” duyurusu geldikten sonra sonuç ekranı aktif olacak. Adaylar T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle birlikte sonuçları görüntüleyebilecek. 

2025 MSÜ sınav sonucu sorgulama sayfası: MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı? - 4

MSÜ sınav sonuçları ekranında adayların Türkçe, Temel Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler derslerinden doğru-yanlış cevap sayıları yer alacak.

Adaylar sonuçlar bölümünde sayısal, eşit ağırlık, sözel ve genel puan türünden elde ettikleri toplam puanları görüntüleyebilecek.

2025 MSÜ sınav sonucu sorgulama sayfası: MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı? - 5

MSÜ SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK?

MSÜ sınavı değerlendirilirken 4 yanlış cevap 1 doğru yanıtı götürecek. Cevaplar, her alt test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayların, alt testlerin her biri için birer standart puanı hesaplanacaktır.Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili alt testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.

2025 MSÜ sınav sonucu sorgulama sayfası: MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı? - 6

TERCİH TAKVİMİ HENÜZ BELLİ OLMADI


Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından kısa süre içerisinde ÖSYM, tercih takvimini duyuracak. Adaylar sınava başvuru yaptıkları ekran üzerinden benzer şekilde tercihlerini yapabilecek.

Geçtiğimiz yıl yapılan yerleştirmelerde tavan-taban puanlar dikkate alınarak tercihler şekillendirecek. MSÜ sınavının zorluk derecesine göre her yıl taban puanlar değişiklik gösteriyor.

Geçtiğimiz yıl 3 Nisan - 10 Mayıs 2024 tarihleri arasında harp okulları ve astsubay meslek yüksekokulları tercih süreci tamamlanmıştı.

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