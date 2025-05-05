2025 MSÜ tercih sonuçları bekleniyor: MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MSB tarih verdi mi?

2025 MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercihleri, 24 Mart tarihinde başladı ve 18 Nisan'da sona erdi. Gözler ise MSÜ tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi.



Buna göre; MSÜ tercih sonuçlarının bu yıl mayıs ayının ikinci haftası itibarıyla açıklanması bekleniyor.