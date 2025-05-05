2025 MSÜ tercih sonuçları bekleniyor: MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MSB tarih verdi mi?
2025 MSÜ tercih sonuçlarıyla ilgili son haberler ve gelişmeler yakından takip edilmeye başladı. Milli Savunma Üniversitesi (2025-MSÜ) tercih sonuçları, üniversite dönemini askeri öğrenci olarak okumak isteyen adaylar tarafından sorgulanıyor. 18 Nisan'da sona eren MSÜ tercih aşamasının ardından tercihlerini tamamlayan adaylar gözlerini Milli Savunma Bakanlığı'nın personel temin adresinden yapacağı duyuruya çevirdi. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte MSB tarafından mülakat aşamasına geçiş yapılacak. Peki, 2025 MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MSB tarih verdi mi?
2025 MSÜ tercih sonuçları sorgulama ekranı, Milli Savunma Bakanlığı'nın https://personeltemin.msb.gov.tr/ adresi üzerinden erişime açılacak. Tercih sonuçlarını öğrenmek için heyecanla bekleyen adaylar, gözlerini bakanlıktan yapılacak duyuruya çevirdi. MSÜ tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte mülakat aşamasına geçilecek. Peki, 2025 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?