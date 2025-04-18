2025 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2025-MSÜ) puanlarının ilan edilmesinin ardından şimdi de tercih süreci gündemde. Kılavuzdaki yönergeler doğrultusunda ve puanları kapsamında tercihlerini yapan askeri öğrenci adayları şimdi ise sonuçlara odaklandı. Peki, MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
2025 MSÜ tercih başvurularını geride bırakan adaylar değerlendirmenin ardından sonuçlara kilitlendi. Kara, Hava, Deniz Harp Okulu ve Astsubay Meslek Yüksekokulları için tercihlerini yapan adaylar sonuçların ilan edileceği takvimi bekliyor. İşte, 2025 MSÜ tercih sonuçlarında son bilgiler...