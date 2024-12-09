2025 Nisan ara tatili: İkinci ara tatil ne zaman?

Okullarda ikinci ara tatil tarihi için geri sayım başladı. Aralık ayına az bir zaman kalmasıyla birlikte milyonlarca öğrenci, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan ara tatil takvimini merak ediyor. İşte, 2025 Nisan ara tatil tarihi...