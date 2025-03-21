2025 Öğretmen seminerleri ne zaman, online mı yapılacak? MEB mesleki çalışma programı
Öğretmenlere yenilenen müfredat hakkında bilgilendirme yapmak , eğitimin niteliğini geliştirmek ve verimliliğini artırmak amacıyla tatil dönemlerinde öğretmenlere yönelik mesleki çalışmalar düzenleniyor. Bu yıl ara tatil öncesinde öğretmenler, seminer tarihlerine odaklanırken Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den beklenen açıklama geldi. Okullar ara tatil 31 Mart - 4 Nisan tarihleri arasında yapılacak. Peki Öğretmen seminerleri ne zaman, online mı yapılacak? İşte, yapılan açıklamanın detayları…
Öğretmenler ara tatil, yarıyıl tatili ve yaz tatili gibi dönemlerde seminerlere katılıyor. Eğitimcilerin kişisel gelişimini desteklemek amacıyla düzenlenen seminerler geçtiğimiz yıllarda yüz yüze veya okul ortamında gerçekleştildi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin katıldığı programda Mart ayında başlayacak ara tatil öncesinde seminerlerle ilgili alınan kararı duyurdu. Öğretmenler, ÖBA üzerinden seminerlere katılabilecek. Peki Öğretmen seminerleri 2025 ne zaman? İşte, mesleki çalışmalara ilişkin bilgiler…