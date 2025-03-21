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2025 Öğretmen seminerleri ne zaman, online mı yapılacak? MEB mesleki çalışma programı

Öğretmenlere yenilenen müfredat hakkında bilgilendirme yapmak , eğitimin niteliğini geliştirmek ve verimliliğini artırmak amacıyla tatil dönemlerinde öğretmenlere yönelik mesleki çalışmalar düzenleniyor. Bu yıl ara tatil öncesinde öğretmenler, seminer tarihlerine odaklanırken Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den beklenen açıklama geldi. Okullar ara tatil 31 Mart - 4 Nisan tarihleri arasında yapılacak. Peki Öğretmen seminerleri ne zaman, online mı yapılacak? İşte, yapılan açıklamanın detayları…

2025 Öğretmen seminerleri ne zaman, online mı yapılacak? MEB mesleki çalışma programı - 1

Öğretmenler ara tatil, yarıyıl tatili ve yaz tatili gibi dönemlerde seminerlere katılıyor. Eğitimcilerin kişisel gelişimini desteklemek amacıyla düzenlenen seminerler geçtiğimiz yıllarda yüz yüze veya okul ortamında gerçekleştildi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin katıldığı programda Mart ayında başlayacak ara tatil öncesinde seminerlerle ilgili alınan kararı duyurdu. Öğretmenler, ÖBA üzerinden seminerlere katılabilecek. Peki Öğretmen seminerleri 2025 ne zaman? İşte, mesleki çalışmalara ilişkin bilgiler…

EĞİTİM HABERLERİ

2025 Öğretmen seminerleri ne zaman, online mı yapılacak? MEB mesleki çalışma programı - 2

2025 NİSAN ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin “Öğretmeniz” platformunun düzenlediği programda Nisan ara  tatilinde düzenlenecek seminerlerin çevrim içi olarak yapılacağını duyurdu.  Öğretmenlerin mesleki çalışmalarda okulda olmalarını arzu ettiklerini vurgulayan Bakan Tekin, bu yıl bayram tatilini bölmek istemediklerini aktardı. 

2025 Öğretmen seminerleri ne zaman, online mı yapılacak? MEB mesleki çalışma programı - 3

Bakan Tekin açıklamasının devamında “ Bu sebepten öğretmenlerimiz çalışmalarını elektronik ortamda uzaktan eğitimle tamamlayacaklar.” ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanlığının kısa süre içerisinde Nisan ara tatili öğretmen semineri tarihlerini duyurması bekleniyor. Seminerlerin 1 Nisan’dan sonra başlaması bekleniyor.

2025 Öğretmen seminerleri ne zaman, online mı yapılacak? MEB mesleki çalışma programı - 4

ÖĞRETMEN SEMİNERLERİNE GİRİŞ NASIL YAPILIR?

Mesleki çalışma veya diğer bir ifadeyle öğretmen seminerleri, Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden gerçekleştirilecek.

Nisan ayında yapılacak mesleki çalışmalar, www.oba.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirilirken, öğretmenler MEBBİS veya e-Devlet şifreleriyle birlikte sisteme giriş yaparak öğretmen seminerlerine katılabilecek. Öğretmenlerin ÖBA üzerinden seminer ve duyuruları takip etmesi gerekiyor.

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