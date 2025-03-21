2025 Öğretmen seminerleri ne zaman, online mı yapılacak? MEB mesleki çalışma programı

Öğretmenler ara tatil, yarıyıl tatili ve yaz tatili gibi dönemlerde seminerlere katılıyor. Eğitimcilerin kişisel gelişimini desteklemek amacıyla düzenlenen seminerler geçtiğimiz yıllarda yüz yüze veya okul ortamında gerçekleştildi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin katıldığı programda Mart ayında başlayacak ara tatil öncesinde seminerlerle ilgili alınan kararı duyurdu. Öğretmenler, ÖBA üzerinden seminerlere katılabilecek. Peki Öğretmen seminerleri 2025 ne zaman? İşte, mesleki çalışmalara ilişkin bilgiler…