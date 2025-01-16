2025 öğretmenlerin özür grubu atamaları yapıldı: MEBBİS il içi il dışı özür grubu atama sonuçları sorgulama

ATAMA DUYURUSU

Yapılan açıklamada; "Millî Eğitim Bakanlığı kadrolarında görev yapan öğretmenlerden aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik durumu ve diğer nedenlerden birine bağlı olarak mazereti bulunanlar için yayımlanan 2025 Yarıyıl Tatili Öğretmenlerin Mazerete Bağlı Yer Değişikliği Duyurusu kapsamında başvuruda bulunan öğretmenlerin tercihleri doğrultusunda hizmet puanı üstünlüğüne göre yer değiştirmeleri gerçekleştirildi." denildi.



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