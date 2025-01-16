2025 öğretmenlerin özür grubu atamaları yapıldı: MEBBİS il içi il dışı özür grubu atama sonuçları sorgulama
Millî Eğitim Bakanlığınca, mazerete bağlı yer değişikliği kapsamında başvuruda bulunan öğretmenlerin mazerete bağlı atamaları yapıldı. Özür grubu atamaları hizmet puanı üstünlüğüne göre gerçekleştirildi. Öğretmenler, özür grubu atama sonuçlarını MEBBİS sistemi üzerinden görüntüleyebilecek.
Milli Eğitim Bakanlığınca, öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme işlemlerine ilişkin, Bakanlık kadrolarında görev yapan öğretmenlerden Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nde sayılan "aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik durumu ve diğer nedenler"den birine bağlı olarak mazereti bulunanların yer değiştirme başvuruları tamamlanmıştı.