2025 öğretmenlerin özür grubu atamaları yapıldı: MEBBİS il içi il dışı özür grubu atama sonuçları sorgulama

Millî Eğitim Bakanlığınca, mazerete bağlı yer değişikliği kapsamında başvuruda bulunan öğretmenlerin mazerete bağlı atamaları yapıldı. Özür grubu atamaları hizmet puanı üstünlüğüne göre gerçekleştirildi. Öğretmenler, özür grubu atama sonuçlarını MEBBİS sistemi üzerinden görüntüleyebilecek.

2025 öğretmenlerin özür grubu atamaları yapıldı: MEBBİS il içi il dışı özür grubu atama sonuçları sorgulama - 1

Milli Eğitim Bakanlığınca, öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme işlemlerine ilişkin, Bakanlık kadrolarında görev yapan öğretmenlerden Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nde sayılan "aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik durumu ve diğer nedenler"den birine bağlı olarak mazereti bulunanların yer değiştirme başvuruları tamamlanmıştı.

EĞİTİM HABERLERİ

2025 öğretmenlerin özür grubu atamaları yapıldı: MEBBİS il içi il dışı özür grubu atama sonuçları sorgulama - 2

Takvimde de belirtildiği şekilde atamalar 16 Ocak 2025 tarihinde gerçekleştirildi.

2025 öğretmenlerin özür grubu atamaları yapıldı: MEBBİS il içi il dışı özür grubu atama sonuçları sorgulama - 3

ATAMA DUYURUSU

Yapılan açıklamada; "Millî Eğitim Bakanlığı kadrolarında görev yapan öğretmenlerden aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik durumu ve diğer nedenlerden birine bağlı olarak mazereti bulunanlar için yayımlanan 2025 Yarıyıl Tatili Öğretmenlerin Mazerete Bağlı Yer Değişikliği Duyurusu kapsamında başvuruda bulunan öğretmenlerin tercihleri doğrultusunda hizmet puanı üstünlüğüne göre yer değiştirmeleri gerçekleştirildi." denildi.

MEBBİS İL İÇİ İL DIŞI ATAMA SONUCU İÇİN TIKLAYIN

2025 öğretmenlerin özür grubu atamaları yapıldı: MEBBİS il içi il dışı özür grubu atama sonuçları sorgulama - 4

AYRILMA İŞLEMLERİ NE ZAMAN?

Ataması gerçekleştirilenlerin ayrılma işlemleri, 17 Ocak 2025 tarihi itibarıyla yapılacak.

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