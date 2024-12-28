2025 ÖSYM sınav takvimi: YKS-MSÜ-KPSS-YDS-YÖKDİL-DGS başvuruları ne zaman?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, bu yıl düzenlenen 65 sınava 13 milyon 923 bin 380 adayın başvurduğunu bildirdi. ÖSYM bu yıl yaklaşık 14 milyon adaya sınav hizmeti verdi. Şimdi ise 2025 yılında yapılacak sınavların başvuru ve oturum tarihleri gündemde. Peki, 2025 YKS ne zaman? KPSS başvuruları ne zaman başlayacak?

2025 ÖSYM sınav takvimi: YKS-MSÜ-KPSS-YDS-YÖKDİL-DGS başvuruları ne zaman? - 1

Yeni yıla az bir zaman kala sınav tarihleri de adayların gündeminde yer alıyor. ÖSYM'nin 2025 yılı sınav takvimi, geçtiğimiz kasım ayında ilan edilmişti. Adaylar, ÖSYM'nin "osym.gov.tr" internet sitesinden sınavların başvuru, geç başvuru, oturum ve sonuç tarihini öğrenebilir. İşte, 2025 ÖSYM sınav takvimi...

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2025 ÖSYM sınav takvimi: YKS-MSÜ-KPSS-YDS-YÖKDİL-DGS başvuruları ne zaman? - 2

2025 YKS TAKVİMİ

ÖSYM'nin açıkladığı "2025 Yılı Sınav Takvimi"ne göre, 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) 21-22 Haziran'da yapılacak.

Temel Yeterlik Testi (TYT) 21 Haziran Cumartesi, Alan Yeterlik Testleri (AYT) ile Yabancı Dil Testi (YDT) 22 Haziran Pazar günü düzenlenecek.

YKS başvuruları, 6 Şubat-3 Mart 2025'te alınacak, sınav sonuçları ise 22 Temmuz'da açıklanacak.

2025 ÖSYM sınav takvimi: YKS-MSÜ-KPSS-YDS-YÖKDİL-DGS başvuruları ne zaman? - 3

2025 DGS TAKVİMİ

2 yıllık meslek yüksekokulu eğitimlerini 4 yıllık lisans programlarında devam ettirmek isteyenler için düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ise 20 Temmuz'da yapılacak. Sınavın sonuçları 11 Eylül'de duyurulacak.

2025 ÖSYM sınav takvimi: YKS-MSÜ-KPSS-YDS-YÖKDİL-DGS başvuruları ne zaman? - 4

2025 ALES TAKVİMİ

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/1) 13 Nisan'da yapılacak, sonuçları ise 2 Mayıs'ta açıklanacak. 6 Temmuz'da gerçekleştirilecek 2025-ALES/2'nin sonuçları, 25 Temmuz'da; 23 Kasım'da düzenlenecek 2025-ALES/3'ün sonuçları da 12 Aralık'ta ilan edilecek.

2025 ÖSYM sınav takvimi: YKS-MSÜ-KPSS-YDS-YÖKDİL-DGS başvuruları ne zaman? - 5

2025 KPSS TAKVİMİ

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) başvuruları, 26 Haziran-10 Temmuz 2025 tarihleri arasında yapılacak.

KPSS A Grubu Genel Yetenek-Genel Kültür oturumları 7 Eylül'de, Alan Bilgisi 1. gün oturumları 13 Eylül'de, 2. gün oturumları ise 14 Eylül'de düzenlenecek. KPSS kapsamında uygulanan eğitim bilimleri oturumu ise gelecek yıl yapılmayacak.

KPSS sonuçları, 10 Ekim'de duyurulacak.

Takvime, "osym.gov.tr" internet sitesinden ulaşılabiliyor.

2025 ÖSYM sınav takvimi: YKS-MSÜ-KPSS-YDS-YÖKDİL-DGS başvuruları ne zaman? - 6

ÖSYM SINAV VE BAŞVURU TARİHLERİ


Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) "2025 Yılı Sınav Takvimi", "osym.gov.tr" internet sitesinden açıklandı.

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