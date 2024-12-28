2025 ÖSYM sınav takvimi: YKS-MSÜ-KPSS-YDS-YÖKDİL-DGS başvuruları ne zaman?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, bu yıl düzenlenen 65 sınava 13 milyon 923 bin 380 adayın başvurduğunu bildirdi. ÖSYM bu yıl yaklaşık 14 milyon adaya sınav hizmeti verdi. Şimdi ise 2025 yılında yapılacak sınavların başvuru ve oturum tarihleri gündemde. Peki, 2025 YKS ne zaman? KPSS başvuruları ne zaman başlayacak?
Yeni yıla az bir zaman kala sınav tarihleri de adayların gündeminde yer alıyor. ÖSYM'nin 2025 yılı sınav takvimi, geçtiğimiz kasım ayında ilan edilmişti. Adaylar, ÖSYM'nin "osym.gov.tr" internet sitesinden sınavların başvuru, geç başvuru, oturum ve sonuç tarihini öğrenebilir. İşte, 2025 ÖSYM sınav takvimi...