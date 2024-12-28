2025 ÖSYM sınav takvimi: YKS-MSÜ-KPSS-YDS-YÖKDİL-DGS başvuruları ne zaman?

2025 ALES TAKVİMİ

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/1) 13 Nisan'da yapılacak, sonuçları ise 2 Mayıs'ta açıklanacak. 6 Temmuz'da gerçekleştirilecek 2025-ALES/2'nin sonuçları, 25 Temmuz'da; 23 Kasım'da düzenlenecek 2025-ALES/3'ün sonuçları da 12 Aralık'ta ilan edilecek.