2025 ÖSYM takvimine göre DGS sonuç tarihi: DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

DGS NEDİR, KİMLER GİREBİLİR?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS), önlisans (iki yıllık) programlarından mezun olan öğrencilerin, dört yıllık lisans programlarına geçiş yapabilmeleri için ÖSYM tarafından düzenlenen merkezi sınavdır. Bu sınav sayesinde öğrenciler, eğitimlerini lisans seviyesinde devam ettirme imkanı bulur.