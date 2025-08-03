2025 ÖSYM takvimine göre DGS sonuç tarihi: DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?
2025 yılı Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçlarının üzerinden günler geçmesi nedeniyle adayların sonuç beklentileri hız kazandı. Takvime göre, 2025 DGS sonuçları temmuz ayında ilan edilecek. Peki, DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?
2025 yılı Dikey Geçiş Sınavı (DGS), önlisans mezunlarının lisans programlarına geçiş yapabilmesi için büyük önem taşıyor. Binlerce aday, sınav sonuçlarını sabırsızlıkla beklerken, ÖSYM'den yapılacak açıklamaya kilitlendi.