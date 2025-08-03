2025 ÖSYM takvimine göre DGS sonuç tarihi: DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

2025 yılı Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçlarının üzerinden günler geçmesi nedeniyle adayların sonuç beklentileri hız kazandı. Takvime göre, 2025 DGS sonuçları temmuz ayında ilan edilecek. Peki, DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

2025 ÖSYM takvimine göre DGS sonuç tarihi: DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? - 1

2025 yılı Dikey Geçiş Sınavı (DGS), önlisans mezunlarının lisans programlarına geçiş yapabilmesi için büyük önem taşıyor. Binlerce aday, sınav sonuçlarını sabırsızlıkla beklerken, ÖSYM'den yapılacak açıklamaya kilitlendi.

EĞİTİM HABERLERİ

2025 ÖSYM takvimine göre DGS sonuç tarihi: DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? - 2

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından açıklanan 2025 takvimine göre, 20 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleştirilen DGS sınavının sonuçları, 14 Ağustos 2025 tarihinde adayların erişimine açılacak.

2025 ÖSYM takvimine göre DGS sonuç tarihi: DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? - 3

Adaylar, sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin resmi sonuç açıklama sistemi üzerinden kolayca öğrenebilecek.

2025 ÖSYM takvimine göre DGS sonuç tarihi: DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? - 4

DGS NEDİR, KİMLER GİREBİLİR?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS), önlisans (iki yıllık) programlarından mezun olan öğrencilerin, dört yıllık lisans programlarına geçiş yapabilmeleri için ÖSYM tarafından düzenlenen merkezi sınavdır. Bu sınav sayesinde öğrenciler, eğitimlerini lisans seviyesinde devam ettirme imkanı bulur.

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