2025 sömestr tatili ne zaman? MEB 2024-2025 tatil takvimi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimini açıkladı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla yayımlanan 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı çalışma takvimi genelgesine göre, öğretmenlerin mesleki çalışmaları, yeni eğitim öğretim yılında 2 Eylül Pazartesi başlayacak. Birinci dönem, 9 Eylül 2024 Pazartesi başlayacak ve 17 Ocak 2025 Cuma sona erecek.