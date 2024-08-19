2025 sömestr tatili ne zaman? MEB 2024-2025 tatil takvimi
2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimi belirlendi. 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı 9 Eylül’de başlayacak. İlk ara dönem tatili 11-15 Kasım 2024 tarihinde yapılacak.İkinci ara dönem tatili 31 Mart’ta başlayıp, 4 Nisan’da sona erecek. Gelecek yıl eğitim öğretim 20 Haziran 2025’te tamamlanacak. Peki, 2025 sömestr tatili ne zaman?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimini açıkladı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla yayımlanan 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı çalışma takvimi genelgesine göre, öğretmenlerin mesleki çalışmaları, yeni eğitim öğretim yılında 2 Eylül Pazartesi başlayacak. Birinci dönem, 9 Eylül 2024 Pazartesi başlayacak ve 17 Ocak 2025 Cuma sona erecek.