2025 TIPDİL Sınavı ne zaman yapılacak?

TIPDİL SINAVI HAKKINDA



Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS), Diş Hekimliğinde Uzmanlık Sınavı (DUS) ve Eczacılıkta Uzmanlık Sınavı (EUS)’na girmeye hak kazanmış veya hak kazanacak olan tüm adaylar ve diş hekimliği ile tıp alanlarında doktora programlarına başvuracak adaylar TÖMER TIPDİL Sınavına başvuru yapabilir.



TÖMER TIPDİL Sınavı sadece, TUS, DUS, EUS ve diş hekimliği ile tıp alanlarında doktora programlarına başvuru için gerekli olan yabancı dil yeterliğini ölçmek için uygulanmakta.