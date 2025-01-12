2025 TIPDİL Sınavı ne zaman yapılacak?
TÖMER TIPDİL Sınavı, TUS, DUS, EUS ve diş hekimliği ile tıp alanlarında doktora programlarına başvuru için gerekli olan yabancı dil yeterliğini ölçmek için uygulanıyor. Ankara Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen TIPDİL sınavının bu yılki tarihi sınava katılım sağlayacak adaylar tarafından sorgulanıyor. Peki, 2025 TIPDİL Sınavı ne zaman?
Ankara Üniversitesi Sınav Yönetim Merkezi (ASYM) tarafından düzenlenecek TIPDİL oturumu, 80 soru ve 150 dakikadan oluşuyor. İşte, 2025 TIPDİL Sınavı hakkında bilgiler...