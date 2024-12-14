2025 TR-YÖS/1 ve TR-YÖS/2 başvuru takvimi: 2025-TR-YÖS sınavları ne zaman?

Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (TR-YÖS) ÖSYM tarafından gelecek sene iki kez uygulanacak. Söz konusu sınava katılım sağlama amacı olan pek çok aday da şimdi başvuru ve oturum takvimine odaklandı. İşte, 2025 TR-YÖS/1 ve TR-YÖS/2 tarihleri...