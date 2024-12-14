2025 TR-YÖS/1 ve TR-YÖS/2 başvuru takvimi: 2025-TR-YÖS sınavları ne zaman?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) "2025 Yılı Sınav Takvimi" açıklandı. Yurt dışından Türk üniversitelerine öğrenci kabulü için geçen yıldan beri uygulanan Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı'nın ilki, Mayıs ikincisi ise Ekim aylarında düzenlenecek. Peki, 2025 TR-YÖS ne zaman?
Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (TR-YÖS) ÖSYM tarafından gelecek sene iki kez uygulanacak. Söz konusu sınava katılım sağlama amacı olan pek çok aday da şimdi başvuru ve oturum takvimine odaklandı. İşte, 2025 TR-YÖS/1 ve TR-YÖS/2 tarihleri...