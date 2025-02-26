2025-TUS 1. Dönem Sınavı ne zaman?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, gerçekleştirilecek 2025-Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'na (2025-TUS 1. Dönem) başvurular geride kaldı. Son olarak geç başvuru gününün de sona ermesi ile sınava geri sayım sürüyor. Yılda iki kez düzenlenen sınavın bu yılki ilk oturumuna az bir zaman kala tarih araştırmaları yoğunlaştı. Peki, 2025-TUS 1. Dönem Sınavı ne zaman?

2025-TUS 1. Dönem Sınavı ne zaman? - 1

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-TUS 1. Dönem) başvuru işlemleri, 4-12 Şubat 2025 tarihleri arasında alındı. Uzman doktor adaylarının TUS oturumuna dair araştırmaları hız kazandı. İşte, 2025-TUS 1. Dönem oturum tarihi...

EĞİTİM HABERLERİ

2025-TUS 1. Dönem Sınavı ne zaman? - 2

2025-TUS 1. DÖNEM SINAVI NE ZAMAN?

2025-TUS 1. Dönem oturumu, 23 Mart 2025 tarihinde uygulanacak.

Sınav sonuçları ise 18 Nisan 2025 tarihinde ilan edilecek.

2025-TUS 1. Dönem Sınavı ne zaman? - 3

2025-TUS 2. DÖNEM BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-TUS 2. Dönem) başvuruları, 2-9 Temmuz 2025 tarihleri arasında alınacak.

2025-TUS 2. Dönem oturumu, 17 Ağustos tarihinde uygulanacak.

Sınav sonuçları ise 12 Eylül 2025 tarihinde ilan edilecek.

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