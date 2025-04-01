2025-TUS 1. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?

2025'in ilk Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) oturumu, 14 il ve 15 sınav merkezinde, STS Tıp Doktorluğu ise sade Ankara'da iki sınav şeklinde organize edildi. TUS Temel Tıp Bilimleri Testi'ne 30 bin 277, Klinik Tıp Bilimleri Testi'ne ise 30 bin 946 aday başvurdu. Peki, TUS sonuçları ne zaman açıklanacak?

2025-TUS 1. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak? - 1

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından uygulanan Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) ile Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği için Seviye Tespit Sınavı (STS Tıp Doktorluğu ) 23 Mart’ta düzenlendi. İşte, 2025-TUS 1. Dönem sonuçlarında son bilgiler...

EĞİTİM HABERLERİ

2025-TUS 1. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak? - 2

TUS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınavların sonuçları, 18 Nisan'da açıklanacak.

Adaylar T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle birlikte sonuç ekranına giriş yapabilecek.

2025-TUS 1. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak? - 3

TUS DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK?


TUS'a ilişkin tüm hesaplama, değerlendirme ve yerleştirme işlemleri bilgisayar ortamında yapılacak.

Çoktan seçmeli sorulardan oluşan Mesleki Bilgi Sınavında, adayların iki testin her birindeki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecek.

Bu ham puanlar, her test için ayrı olmak üzere, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecek.

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