2025-TUS 1. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
2025'in ilk Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) oturumu, 14 il ve 15 sınav merkezinde, STS Tıp Doktorluğu ise sade Ankara'da iki sınav şeklinde organize edildi. TUS Temel Tıp Bilimleri Testi'ne 30 bin 277, Klinik Tıp Bilimleri Testi'ne ise 30 bin 946 aday başvurdu. Peki, TUS sonuçları ne zaman açıklanacak?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından uygulanan Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) ile Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği için Seviye Tespit Sınavı (STS Tıp Doktorluğu ) 23 Mart’ta düzenlendi. İşte, 2025-TUS 1. Dönem sonuçlarında son bilgiler...