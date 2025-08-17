2025 TUS/2 dönem sonuçları için tarih belli oldu

Adayların merakla beklediği 2025 TUS 2. Dönem sonuçlarının açıklanma tarihi kesinleşti. ÖSYM TUS/2 dönem sonuçlarının ilan edileceği tarihi açıkladı.

2025-Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) ikinci dönem sonuçlarının açıklanma tarihi belli oldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), sınav sonuçlarının 12 Eylül 2025 Cuma günü ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden duyurulacağını duyurdu. Öğrenciler bu tarihten itibaren TC kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sonuçlarına erişebilecek.

TUS/2 DÖNEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM Sonuç Sistemi’ne girin: sonuc.osym.gov.tr

Giriş için gerekli bilgiler:

T.C. kimlik numarası

Aday şifresi (ÖSYM AİS şifresi)


Sisteme giriş yaptıktan sonra erişebileceğiniz TUS 2. Dönem Sınav Sonuçları bölümünde puan ve yerleştirme bilgilerinize ulaşabilirsiniz.

SONUÇLAR SONRASI SÜREÇ

Sonuç açıklandıktan sonra tercih süreci başlar: kontenjanlar ve tercih kılavuzu ÖSYM tarafından açıklanır. (Tercih takvimi genelde kısa süre içinde açıklanır.)

