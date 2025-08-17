2025 TUS/2 dönem sonuçları için tarih belli oldu

2025-Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) ikinci dönem sonuçlarının açıklanma tarihi belli oldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), sınav sonuçlarının 12 Eylül 2025 Cuma günü ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden duyurulacağını duyurdu. Öğrenciler bu tarihten itibaren TC kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sonuçlarına erişebilecek.