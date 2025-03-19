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2025 TUS ne zaman? 1. dönem Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) süresi ve sonuç tarihi

Sağlıkçıların tıpta uzmanlık eğitimi için katılım gösterdikleri TUS uygulaması için sınav giriş belgeleri yayımlandı. Adaylar 1. dönem TUS sınav saatini ve süresini araştırmaya koyuldu. Peki, TUS hangi gün, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

2025 TUS ne zaman? 1. dönem Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) süresi ve sonuç tarihi - 1

ÖSYM tarafından 1. dönem TUS sınavı gerçekleştirilecek. Sınav, Temel Tıp Bilimleri Testi (TTBT) ve Klinik Tıp Bilimleri Testi (KTBT) şeklinde iki alt alandan oluşuyor. İşte, 2025 yılı 1. dönem TUS sınavı detayları...

EĞİTİM HABERLERİ

2025 TUS ne zaman? 1. dönem Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) süresi ve sonuç tarihi - 2

2025 TUS NE ZAMAN?

Yılın 1. dönem TUS uygulaması ÖSYM tarafından 23 Mart günü gerçekleştirilecek. Temel Tıp Bilimleri Testi saat 10.15’te, Klinik Tıp Bilimleri Testi ise saat 14.45'te başlayacak.

TUS'ın ilk etabı olan TTBT testinde 100 soru sorulacak ve 135 dakika süre verilecek.

İkinci bölüm olan KTBT testinde ise 100 soru sorulacak ve adaylara 135 dakika süre tanınacak.

2025 TUS ne zaman? 1. dönem Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) süresi ve sonuç tarihi - 3

1. DÖNEM TUS SONUÇ TARİHİ

TUS 1. dönem sonuçları 18 Nisan günü ÖSYM'nin sonuç sayfasından ilan edilecek.

Sınav sonuçlarına göre puanı 45 ve üzeri olan adaylar internet üzerinden tercih bildiriminde bulunabilecekler.

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