2025 TUS ne zaman? 1. dönem Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) süresi ve sonuç tarihi
Sağlıkçıların tıpta uzmanlık eğitimi için katılım gösterdikleri TUS uygulaması için sınav giriş belgeleri yayımlandı. Adaylar 1. dönem TUS sınav saatini ve süresini araştırmaya koyuldu. Peki, TUS hangi gün, sonuçlar ne zaman açıklanacak?
ÖSYM tarafından 1. dönem TUS sınavı gerçekleştirilecek. Sınav, Temel Tıp Bilimleri Testi (TTBT) ve Klinik Tıp Bilimleri Testi (KTBT) şeklinde iki alt alandan oluşuyor. İşte, 2025 yılı 1. dönem TUS sınavı detayları...