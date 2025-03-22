2025 TUS saat kaçta başlıyor? 1. dönem Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) saati, süresi ve sonuç tarihi

2025 TUS NE ZAMAN?

Yılın 1. dönem TUS uygulaması ÖSYM tarafından 23 Mart günü gerçekleştirilecek. Temel Tıp Bilimleri Testi saat 10.15’te, Klinik Tıp Bilimleri Testi ise saat 14.45'te başlayacak.



TUS'ın ilk etabı olan TTBT testinde 100 soru sorulacak ve 135 dakika süre verilecek.



İkinci bölüm olan KTBT testinde ise 100 soru sorulacak ve adaylara 135 dakika süre tanınacak.