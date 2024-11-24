2025 TUS sınavları ne zaman? İşte 2025-TUS 1. dönem sınav ve başvuru tarihi

2025 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak olan sınavlara ilişkin "ÖSYM 2025 Yılı Sınav Takvimi" erişime açıldı. Bu gelişmenin ardından Tıp Fakültesi mezunlarının uzmanlık eğitimi almak için katılım sağladığı Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) tarihleri merak konusu oldu. İşte, 2025-TUS 1. dönem sınav tarihi...