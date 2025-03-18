2025 üniversite sınavı giriş yerleri ne zaman açıklanacak?

2025 YKS SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2025-Yükseköğretim Kurumları Sınavı, sınav giriş belgelerinin, sınav tarihinden yaklaşık 10 gün öncesinde erişime açılması bekleniyor.



2025 YKS oturumları 21 ve 22 Haziran'da organize edilecek.



Bu bilgiler baz alındığında ise 2025 YKS sınav giriş belgelerinin, haziran ayının ikinci haftasında erişime açılması bekleniyor.



Adaylar, sınava giriş belgelerini, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden sorgulayabilecek.