2025 üniversite sınavı giriş yerleri ne zaman açıklanacak?
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından üniversiteye giriş için düzenlenecek olan YKS oturumlarına geri sayım başladı. 2025 YKS kapsamındaki oturumlarına katılarak üniversiteli olma hayali kuran adaylar, şimdi oturumlara katılım sağlayacakları okul ve salonlara odaklandı. Peki, YKS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?
2025-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuru işlemlerinin ardından üniversiteli adayları sınav hazırlıklarına hız verdi. Sınava dair hazırlıklar devam ederken bir yandan da sınav giriş yerlerinin de yazacağı sınav giriş belgelerinin yayınlanma tarihi merak ediliyor. İşte, 2025 YKS sınav giriş belgelerinde son bilgiler...