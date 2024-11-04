2025 üniversite sınavı ne zaman? YKS başvuru ve oturum tarihleri
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2025-YKS) oturumları için geri sayım başladı. Adaylar başvurularını, elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından gelecek yılın ilk aylarında yapacak. Peki, 2025 üniversite sınavı ne zaman?
Üniversite eğitimi görmek isteyen öğrencilerin 2025 YKS sınav tarihi araştırmaları devam ediyor. Üniversitede okuyabilmek için hazırlıklarını sürdüren öğrenciler, 2025 yılında YKS oturum tarihlerini sorguluyor. İşte, gelecek yılın üniversite sınavı başvuru ve oturum tarihlerinde son durum...