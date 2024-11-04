2025 üniversite sınavı ne zaman? YKS başvuru ve oturum tarihleri

YKS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?



Bir ortaöğretim kurumunun son sınıfındaysanız, başvurunuzu kendi okulunuzda bulunan bu işle görevli öğretmenleriniz aracılığıyla , ÖSYM tarafından belirlenmiş sınav merkezlerinden ya da ÖSYM Sınav Koordinatörleri aracılığıyla yapabilirsiniz.



Özel olarak herhangi bir YKS başvuru merkezi bulunmamaktadır. Belirlenen yerlere başvuru için mutlaka kendiniz gitmelisiniz. Çünkü başvuru yapılırken fotoğrafınız çekilecektir. Eğer ÖSYM Aday İşlemleri sitesinde fotoğrafınız varsa başvurunuzu bireysel olarak internet üzerinden yapabilirsiniz. Başvurunuzu yaptıktan sonra belirlenen ücreti bankaya yatırmanız durumunda başvurunuz tamamlanmış olacaktır.