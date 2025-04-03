2025 üniversite sınavı ne zaman? YKS oturum tarihleri
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından uygulanacak 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) oturumlarına az bir zaman kaldı. Söz konusu sınavlara katılım sağlamak isteyen üniversiteli adayları tarih araştırmalarına hız verdi. Peki, 2025 üniversite giriş sınavı ne zaman?
2025 YKS kapsamında düzenlenecek oturumlara heyecan dolu bekleyiş devam ediyor. Nisan'ın başlaması yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte, 2025 YKS kapsamında uygulanacak olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT), ve Yabancı Dil Testi'nin (YDT) tarihleri merak konusu oldu.