2025 üniversite sınavı ne zaman? YKS oturum tarihleri

2025 YKS kapsamında düzenlenecek oturumlara heyecan dolu bekleyiş devam ediyor. Nisan'ın başlaması yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte, 2025 YKS kapsamında uygulanacak olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT), ve Yabancı Dil Testi'nin (YDT) tarihleri merak konusu oldu.