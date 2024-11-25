2025 üniversite sınavı tarihleri: YKS başvurusu ne zaman?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS), 2025'te yapılacağı tarihler netlik kazandı. ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden erişime açılan takvime göre, 2025-YKS'nin oturum tarihleri, başvuru takvimi ve sonuç günü belli oldu. İşte, 2025 üniversite sınavı takvimi...