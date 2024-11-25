2025 üniversite sınavı tarihleri: YKS başvurusu ne zaman?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) "2025 Yılı Sınav Takvimi", "osym.gov.tr" internet sitesinden açıklandı. Bu gelişmenin ardından gelecek yıl lisans ya da ön lisans eğitimi almak isteyen pek çok kişi araştırmalarına hız verdi. Peki, 2025 YKS ne zaman? Üniversite sınavı başvurusu ne zaman?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS), 2025'te yapılacağı tarihler netlik kazandı. ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden erişime açılan takvime göre, 2025-YKS'nin oturum tarihleri, başvuru takvimi ve sonuç günü belli oldu. İşte, 2025 üniversite sınavı takvimi...