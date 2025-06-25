2025-YDS/İngilizce: Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı

ÖSYM DUYURUSU

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada; "5 Temmuz 2025 tarihinde uygulanacak 2025 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’na (2025-YDS/İngilizce) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.



Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, 25 Haziran 2025 tarihinde saat 11.00'den itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir.



