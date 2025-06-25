2025-YDS/İngilizce: Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı

2025-YDS/İngilizce: sınava giriş belgeleri erişime açıldı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, 25 Haziran 2025 tarihinden itibaren ÖSYM’nin internet sitesinden öğrenebilecek.

2025-YDS/İngilizce: Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı - 1

5 Temmuz 2025 tarihinde uygulanacak 2025 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’nın giriş belgeleri ÖSYM tarafından yayımlandı. Adayların sınav günü 2025-YDS/İngilizce: sınava giriş belgelerini online olarak görüntüleyebilecek.

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2025-YDS/İngilizce: Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı - 2

Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile adayın fotoğrafı bulunacaktır. Belge üzerinde adayın fotoğrafı bulunması zorunludur. Sınava Giriş Belgesi’ni (fotoğraf görünür bir şekilde) yanında bulundurmayan adaylar sınava alınmayacak.

2025-YDS/İngilizce: Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı - 3

ÖSYM DUYURUSU

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada; "5 Temmuz 2025 tarihinde uygulanacak 2025 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’na (2025-YDS/İngilizce) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, 25 Haziran 2025 tarihinde saat 11.00'den itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir.

2025-YDS/İngilizce: Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı - 4

DİKKAT!

5 Temmuz 2025 tarihinde uygulanacak 2025-YDS/İngilizce Sınavı için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

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