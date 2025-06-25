2025-YDS/İngilizce: Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı
2025-YDS/İngilizce: sınava giriş belgeleri erişime açıldı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, 25 Haziran 2025 tarihinden itibaren ÖSYM’nin internet sitesinden öğrenebilecek.
5 Temmuz 2025 tarihinde uygulanacak 2025 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’nın giriş belgeleri ÖSYM tarafından yayımlandı. Adayların sınav günü 2025-YDS/İngilizce: sınava giriş belgelerini online olarak görüntüleyebilecek.