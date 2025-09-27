2025-YKS ek tercihleri için son gün yaklaşıyor: YKS ek tercihleri için son gün ne zaman?
2025-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) ek yerleştirme tercih takvimi belli oldu. Adayların belirlenen tarihler arasında YKS ek tercih sürecini tamamlaması gerekiyor. Peki YKS ek tercihleri için son gün ne zaman?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesindeki duyuruya göre, 2025-YKS sonuçları doğrultusunda, 2025-2026 eğitim öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme başvuruları 25 Eylül 2025 tarihi itibariyle başladı.