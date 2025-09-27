2025-YKS ek tercihleri için son gün yaklaşıyor: YKS ek tercihleri için son gün ne zaman?

2025-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) ek yerleştirme tercih takvimi belli oldu. Adayların belirlenen tarihler arasında YKS ek tercih sürecini tamamlaması gerekiyor. Peki YKS ek tercihleri için son gün ne zaman?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesindeki duyuruya göre, 2025-YKS sonuçları doğrultusunda, 2025-2026 eğitim öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme başvuruları 25 Eylül 2025 tarihi itibariyle başladı.

EK YERLEŞTİRME TARİHLERİ

Adaylar, 2025-YKS ek yerleştirme tercihlerini, 25-30 Eylül'de T.C. kimlik numarası ve şifresiyle ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapabilecek.

Tercih işlemleri, 30 Eylül saat 23.59'da sona erecek.


YKS EK TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI

Ek yerleştirmeye başvuracak adayların, 2025-YKS Yükseköğretim Programları Ek Yerleştirme Kılavuzu'nu dikkatle incelemeleri, tercihlerini kılavuz bilgileri doğrultusunda yapmaları gerekiyor.

YKS TERCİH SÜRESİNDE PROFESYONEL DESTEĞİN ÖNEMİ

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, NSosyal hesabından, ek yerleştirme sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Kıymetli adaylar, 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarına göre, 2025-2026 eğitim öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri 25-30 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. 2025-YKS Yükseköğretim Programları Ek Yerleştirme Kılavuzu'na ÖSYM'nin www.osym.gov.tr adresinden erişebilirsiniz. Adaylarımızın tercihlerini belirlerken profesyonel destek almaları faydalı olacaktır. Tercih sürecinin tüm adaylarımız için hayırlı olmasını diliyorum."

EK YERLEŞTİRMELER NASIL YAPILIR?

Yerleştirmede adaylar, yükseköğretim programlarına, ilgili yerleştirme puanları ile varsa ek puanları, yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri ve bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak ÖSYM’ce yerleştirilir.

Ek yerleştirme işlemine alınan tüm adayların sonuçları https://sonuc.osym.gov.tr adresinden duyurulacaktır. Yerleştirme sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

