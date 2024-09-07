2025 YKS-MSÜ-DGS-KPSS-ALES ve YDS tarihleri: ÖSYM sınav takvimi ne zaman açıklanacak?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca (ÖSYM) 2025 yılında yapılacak sınavların tarihleri, söz konusu sınavlara katılım sağlayacak milyonlarca aday tarafından merakla araştırılıyor. Peki, ÖSYM 2025 sınav takvimi yayımlandı mı? ÖSYM sınav takvimi ne zaman açıklanacak?
2025 yılında Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS), ve Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) gibi sınavlara katılım sağlamak isteyen vatandaşlar, şimdiden sınav tarihlerini öğrenmek istiyor. İşte, 2025 ÖSYM sınav takvimi hakkında bilgi...