2025 YKS-MSÜ-DGS-KPSS-ALES ve YDS tarihleri: ÖSYM sınav takvimi ne zaman açıklanacak?

ÖSYM SINAV TAKVİMİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2025'de ÖSYM tarafından uygulanacak sınavların takvimi henüz netleşmedi.



2024 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak olan sınavlara ilişkin “ÖSYM 2024 Yılı Sınav Takvimi”ne 6 Kasım 2023 günü ilan edilmişti.



Bu yılda yine aynı tarihlerde takvimin ilan edilmesi bekleniyor.