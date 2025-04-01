2025 YKS sınav giriş yerleri ne zaman belli olacak?

SINAVA GİRİŞTE ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER



Adaylar, sınava giriş belgelerini, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinebilecek.



Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı yer alacak. Hiçbir aday sınava giriş belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremeyecek.



Adaylar, sınavın ilgili oturumuna ait sınava giriş belgelerinin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorunda olacak.



Sınavın ilgili oturumuna ait sınava giriş belgesini yanlarında bulundurmayan adaylar, sınav binasına alınmayacak. Belge üzerinde adayın fotoğrafının bulunması zorunlu olacak. Adaylar, bu belgelerin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraflarının görünür olmasına dikkat edecek.



Belgenin ön yüzünde ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret ve benzeri bulunduğu takdirde adayın sınavı geçersiz sayılacak.