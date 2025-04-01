2025 YKS sınav giriş yerleri ne zaman belli olacak?
Üniversiteye giriş için düzenlenen YKS 2025'e heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Haziran ayında YKS oturumlarına girecek adaylar, ÖSYM'den gelecek olan sınav giriş yerleri ile ilgili açıklamaya kilitlendi. Peki, 2025 YKS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?
Üniversite eğimi almak için milyonlarca vatandaşın başvuru yaptığı ve ÖSYM tarafından düzenlenecek 2025 YKS'ye geri sayım başladı. Sınavın yaklaşması ile beraber, adayların gözü, YKS sınav yerlerine çevrildi. Öğrenciler, sınav yerlerinin ne zaman açıklanacağını öğrenmek istiyor. İşte, 2025 YKS sınav giriş belgelerinde son durum...