2025 YKS tarihi: Üniversite sınavı (YKS) giriş belgeleri ne zaman açıklanacak? YKS'ye kaç gün kaldı?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) üç oturum halinde uygulanıyor. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen YKS'nin TYT oturumu tüm adaylar için mecburidir. SAY, SÖZ veya EA bölümlerinden birine yerleşmek isteyen adayların AT'y girmesi gerekir. Dil bölümü tercih edeceklerin de YDT'ye katılmaları şarttır. Üniversite sınavına girecek öğrenciler ''2025 YKS ne zaman, kaç gün kaldı?'' sorularını peş peşe soruyor.
2025 yılı YKS için başvurular 6 Şubat - 3 Mart tarihleri arasında alınmıştı. Sınavın geç başvurları da 11 Mart tarihinde tamamlandı. YKS sınavında en küçük 100 en büyük 500 puan bulunuyor. Sınavların her oturumunda öğrencilere 120 soru sorulacak. Üniversite sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?