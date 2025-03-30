2025 YKS tarihi: Üniversite sınavı (YKS) giriş belgeleri ne zaman açıklanacak? YKS'ye kaç gün kaldı?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) üç oturum halinde uygulanıyor. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen YKS'nin TYT oturumu tüm adaylar için mecburidir. SAY, SÖZ veya EA bölümlerinden birine yerleşmek isteyen adayların AT'y girmesi gerekir. Dil bölümü tercih edeceklerin de YDT'ye katılmaları şarttır. Üniversite sınavına girecek öğrenciler ''2025 YKS ne zaman, kaç gün kaldı?'' sorularını peş peşe soruyor.

2025 YKS tarihi: Üniversite sınavı (YKS) giriş belgeleri ne zaman açıklanacak? YKS'ye kaç gün kaldı? - 1

2025 yılı YKS için başvurular 6 Şubat - 3 Mart tarihleri arasında alınmıştı. Sınavın geç başvurları da 11 Mart tarihinde tamamlandı. YKS sınavında en küçük 100 en büyük 500 puan bulunuyor. Sınavların her oturumunda öğrencilere 120 soru sorulacak. Üniversite sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

EĞİTİM HABERLERİ

2025 YKS tarihi: Üniversite sınavı (YKS) giriş belgeleri ne zaman açıklanacak? YKS'ye kaç gün kaldı? - 2

2025 YKS NE ZAMAN?

Bu yıl üniversite sınavı 21-22 Haziran tarihlerinde uygulanacak. Sınavın ilk oturumu olan TYT 21 Haziran'da saat 10:15'te başlayacak.

İkinci oturum AYT ise 22 Haziran'da 10:15'te uygulanacak. Üçüncü oturum YDT 22 Haziran'da saat 15:45'te yapılacak.

Sınavlarda adaylara 120 soru sorulacak ve ilk oturum 165 dakika, ikinci oturum 180 dakika, üçüncü oturum ise 120 dakika sürecek.

2025 YKS tarihi: Üniversite sınavı (YKS) giriş belgeleri ne zaman açıklanacak? YKS'ye kaç gün kaldı? - 3

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANIR?

Üniversite sınavının giriş belgeleri sınavdan yaklaşık on gün önce erişime sunulur. Sınav yerlerinin haziran ayının ikinci haftasının sonunda veya üçüncü hafta başında belli olması ön görülüyor.

2025 YKS tarihi: Üniversite sınavı (YKS) giriş belgeleri ne zaman açıklanacak? YKS'ye kaç gün kaldı? - 4

YKS SONUÇ TARİHİ

2025 yılı YKS uygulamasının sonuçları 22 Temmuz'da duyurulacak. Sonuçlar ösym.gov.tr'de ilan edilecek.

2025 YKS tarihi: Üniversite sınavı (YKS) giriş belgeleri ne zaman açıklanacak? YKS'ye kaç gün kaldı? - 5

OBP NASIL HESAPLANIR?

Ortaöğretim bitirme notları en küçüğü 250, en büyüğü 500 olmak üzere ortaöğretim başarı puanına dönüştürülüyor. Ortaöğretimde alınan 100 üzerinden diploma notu, 5 ile çarpılarak Ortaöğretim Başarı Puanına (OBP) dönüştürülüyor.

Buna göre 50 olan en düşük diploma notu için OBP 250, en yüksek 100 olan diploma notu için de OBP 500 oluyor. Ortaöğretim Başarı Puanının (OBP) hesaplanmasında Türkiye geneli dikkate alınır, okul bazında işlem yapılmaz.

DAHA FAZLA GÖSTER