2025-YÖKDİL/2 başvuruları ne zaman alınacak? ÖSYM YÖKDİL sınav tarihi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2025 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2025-YÖKDİL/2) başvuruları yakın zaman sona başlayacak. 2025 YÖKDİL/2 sınavı için geri sayım devam ederken adaylar da sınava hazırlıklarını sürdürüyor. ÖSYM'nin 2025 takvimine göre YÖKDİL bu yıl üç kez organize edilecek. Peki, 2025-YÖKDİL/2 başvuruları ne zaman alınacak?

2025-YÖKDİL/2 başvuruları ne zaman alınacak? ÖSYM YÖKDİL sınav tarihi - 1

ÖSYM'nin organize ettiği YÖKDİL için araştırmalar son günlerde hız kazandı. Alana özgü tek yabancı dil sınavı olan YÖKDİL'in ne zaman yapılacağı merak ediliyor. YÖKDİL'e katılım sağlamayı planlayan adaylar araştırmalarına yoğunluk verdi. İşte, 2025-YÖKDİL/2 başvuru takvimi...

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2025-YÖKDİL/2 başvuruları ne zaman alınacak? ÖSYM YÖKDİL sınav tarihi - 2

YÖKDİL/2 BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 YÖKDİL takvimiyle birlikte yılın ikinci YÖKDİL sınavı için başvur takvimi belli oldu.

Buna göre; 2025-YÖKDİL/2 başvuruları 11-18 Haziran 2025 tarihleri arasında alınacak.

2025-YÖKDİL/2 başvuruları ne zaman alınacak? ÖSYM YÖKDİL sınav tarihi - 3

YÖKDİL/2 SINAVI NE ZAMAN?

YÖKDİL 2 sınavı ise 27 Temmuz 2025 tarihinde organize edilecek.

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