2025-YÖKDİL/2 başvuruları ne zaman alınacak? ÖSYM YÖKDİL sınav tarihi
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2025 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2025-YÖKDİL/2) başvuruları yakın zaman sona başlayacak. 2025 YÖKDİL/2 sınavı için geri sayım devam ederken adaylar da sınava hazırlıklarını sürdürüyor. ÖSYM'nin 2025 takvimine göre YÖKDİL bu yıl üç kez organize edilecek. Peki, 2025-YÖKDİL/2 başvuruları ne zaman alınacak?
ÖSYM'nin organize ettiği YÖKDİL için araştırmalar son günlerde hız kazandı. Alana özgü tek yabancı dil sınavı olan YÖKDİL'in ne zaman yapılacağı merak ediliyor. YÖKDİL'e katılım sağlamayı planlayan adaylar araştırmalarına yoğunluk verdi. İşte, 2025-YÖKDİL/2 başvuru takvimi...