2025 YÖKDİL başvuru tarihleri: YÖKDİL/2 ne zaman yapılacak?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), yapılan 2025 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2025-YÖKDİL/1) oturumunun ardından bu yılki diğer YÖKDİL sınav tarihi merak konusu oldu. Adaylar, ÖSYM'nin belirlediği tarihleri öğrenmek istiyor. Peki, YÖKDİL/2 ne zaman yapılacak?
2025-YÖKDİL/2 oturumuna geri sayım devam ediyor. İngilizcede fen bilimleri, sağlık bilimleri ve sosyal bilimler alanlarından, Arapçada ise sadece sosyal bilimler alanında yapılacak sınava katılım sağlayacak adaylar araştırmalarına hız verdi. İşte, 2025 YÖKDİL başvuru tarihleri...