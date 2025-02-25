2025 YÖKDİL başvuru tarihleri: YÖKDİL/2 ne zaman yapılacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), yapılan 2025 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2025-YÖKDİL/1) oturumunun ardından bu yılki diğer YÖKDİL sınav tarihi merak konusu oldu. Adaylar, ÖSYM'nin belirlediği tarihleri öğrenmek istiyor. Peki, YÖKDİL/2 ne zaman yapılacak?

2025 YÖKDİL başvuru tarihleri: YÖKDİL/2 ne zaman yapılacak? - 1

2025-YÖKDİL/2 oturumuna geri sayım devam ediyor. İngilizcede fen bilimleri, sağlık bilimleri ve sosyal bilimler alanlarından, Arapçada ise sadece sosyal bilimler alanında yapılacak sınava katılım sağlayacak adaylar araştırmalarına hız verdi. İşte, 2025 YÖKDİL başvuru tarihleri...

EĞİTİM HABERLERİ

2025 YÖKDİL başvuru tarihleri: YÖKDİL/2 ne zaman yapılacak? - 2

YÖKDİL/2 BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2025-YÖKDİL/2 başvuruları, 11-18 Haziran 2025 tarihleri arasında alınacak.

2025 YÖKDİL başvuru tarihleri: YÖKDİL/2 ne zaman yapılacak? - 3

YÖKDİL/2 SINAVI NE ZAMAN?

2025-YÖKDİL/2 sınavı ise 27 Temmuz 2025 tarihinde organize edilecek.

2025 YÖKDİL başvuru tarihleri: YÖKDİL/2 ne zaman yapılacak? - 4

YÖKDİL HAKKINDA

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil sınavı, genel olarak kamu kurum ve kuruluşlarında ya da akademik alanda kariyer yapmak isteyen yüksek lisans ve doktora eğitimi adaylarının dil yeterliliklerini belgelendirmek amacıyla tercih edilen bir sınav.

YÖKDİL daha önce YÖK Başkanlığı koordinasyonunda Anadolu Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi iş birliği ile düzenlenirken, 2019 yılından bu yana sınav ÖSYM tarafından düzenleniyor.

DAHA FAZLA GÖSTER