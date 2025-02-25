2025 YÖKDİL başvuru tarihleri: YÖKDİL/2 ne zaman yapılacak?

YÖKDİL HAKKINDA

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil sınavı, genel olarak kamu kurum ve kuruluşlarında ya da akademik alanda kariyer yapmak isteyen yüksek lisans ve doktora eğitimi adaylarının dil yeterliliklerini belgelendirmek amacıyla tercih edilen bir sınav.



YÖKDİL daha önce YÖK Başkanlığı koordinasyonunda Anadolu Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi iş birliği ile düzenlenirken, 2019 yılından bu yana sınav ÖSYM tarafından düzenleniyor.