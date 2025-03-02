imsakiye

2025 YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak?

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2025-YÖKDİL/1) söz konusu sınava katılım sağlayan binlerce adayın gündeminde yer alıyor. Geçtiğimiz hafta sınava katılan adaylar şimdi ise değerlendirme işlemlerinin ardından sonuçlara odaklandı. Peki, YÖKDİL 2025/1 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

2025 YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? - 1


Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL/1) sonuçları için geri sayım başladı. ÖSYM tarafından düzenlenen bu yılın ilk YÖKDİL sınavının sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. İşte, 'YÖKDİL ne zaman açıklanacak?' sorusunun yanıtı...

EĞİTİM HABERLERİ

2025 YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? - 2

YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YÖKDİL 2025/1 sonuçları henüz açıklanmadı.

YÖKDİL sonuçlarının 6 Mart 2025 tarihinde açıklanması bekleniyor.

2025 YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? - 3
DAHA FAZLA GÖSTER