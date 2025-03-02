2025 YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak?



Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL/1) sonuçları için geri sayım başladı. ÖSYM tarafından düzenlenen bu yılın ilk YÖKDİL sınavının sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. İşte, 'YÖKDİL ne zaman açıklanacak?' sorusunun yanıtı...