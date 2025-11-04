2026 BİLSEM başvuruları ne zaman? Gözler MEB BİLSEM başvuru takviminde
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen BİLSEM (Bilim ve Sanat Merkezleri) başvuruları, özel yetenekli öğrencilerin eğitimlerini desteklemek amacıyla yapılmaya devam ediyor. 2026 yılı BİLSEM başvuru tarihleri ve süreci, veliler ile öğrenciler tarafından şimdiden merak edilmeye başlandı. Peki, 2026 BİLSEM başvuruları ne zaman?
Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM), örgün eğitim kurumlarına devam eden ve genel yetenek (zihinsel), görsel sanatlar veya müzik alanında özel yetenekli olduğu uzmanlar tarafından tanılanan öğrenciler için eğitim fırsatı sunmaya devam ediyor.
Bakanlık tarafından her yıl ilkokul 1, 2 ve 3. sınıflar için erişime açılan BİLSEM başvurularının bu yıl hangi tarihlerde yapılacağı merak ediliyor. Peki, 2026 BİLSEM başvuruları ne zaman?