2026 BİLSEM başvuruları ne zaman? Gözler MEB BİLSEM başvuru takviminde

Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM), örgün eğitim kurumlarına devam eden ve genel yetenek (zihinsel), görsel sanatlar veya müzik alanında özel yetenekli olduğu uzmanlar tarafından tanılanan öğrenciler için eğitim fırsatı sunmaya devam ediyor.



Bakanlık tarafından her yıl ilkokul 1, 2 ve 3. sınıflar için erişime açılan BİLSEM başvurularının bu yıl hangi tarihlerde yapılacağı merak ediliyor. Peki, 2026 BİLSEM başvuruları ne zaman?