2026 MSÜ başvuruları ne zaman başlayacak? ÖSYM MSÜ başvuru ve sınav takvimi belli oldu
26.11.2025 09:08
Tuğba Öztürk
Milli Savunma Üniversitesi (2026-MSÜ) başvuruları için takvim netleşti. Her yıl Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan takvim doğrultusunda, MSÜ başvuru ve sınav tarihleri açıklanıyor. Askeri öğrenci olabilme hayaliyle sınava hazırlanacak olan öğrenciler ise MSÜ'nün önümüzdeki yıl başvuru tarihlerini merak ediyor. Peki, 2026 MSÜ başvuruları ne zaman başlayacak?
2026 MSÜ başvuruları için geri sayım başladı. On binlerce öğrenci, üniversite eğitimlerini askeri alanda alabilmek için 2026 MSÜ sınavına katılım sağlayacak. ÖSYM tarafından yayımlanan yeni yılın sınav takvimi sonrasında ise MSÜ başvuru ve sınav tarihleri belli oldu.
2026 MSÜ BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimine göre Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) tarihi belli oldu.
Buna göre; 2026 MSÜ sınavı 1 Mart 2026 tarihinde uygulanacak. Başvuru işlemleri ise Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden 5-29 Ocak 2026 tarihlerinde alınacak.
MSÜ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak ya da ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından yapabilecek.