2026 MSÜ başvuruları ne zaman başlayacak? ÖSYM MSÜ başvuru ve sınav takvimi belli oldu

Milli Savunma Üniversitesi (2026-MSÜ) başvuruları için takvim netleşti. Her yıl Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan takvim doğrultusunda, MSÜ başvuru ve sınav tarihleri açıklanıyor. Askeri öğrenci olabilme hayaliyle sınava hazırlanacak olan öğrenciler ise MSÜ'nün önümüzdeki yıl başvuru tarihlerini merak ediyor. Peki, 2026 MSÜ başvuruları ne zaman başlayacak?