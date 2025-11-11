2026 ÖSYM sınav takvimi açıklandı mı? Gözler KPSS, YKS, MSÜ, ALES ve DGS başvuru ve sınav tarihlerinde
11.11.2025 16:19
Fuat İğci
2026 yılında ÖSYM tarafından düzenlenecek sınavlar için adayların bekleyişi sürüyor. Kamu kurumlarında çalışmak isteyen memur adaylarının gireceği KPSS ve üniversiteli olma hayali kuran öğrencilerin girecekleri YKS sınavları öncesinde hazırlık sürece devam ederken, gözler sınav tarihlerine çevrildi. Peki, 2026 ÖSYM sınav takvimi açıklandı mı?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı'nca yapılacak olan 2026 KPSS, YKS, MSÜ, ALES ve DGS sınavlarının başvuru ve sınav tarihleri için geri sayım başladı. Sene boyunca girecekleri sınavlara hazırlanacak olan adaylar, sınav takvimini öğrenerek hazırlıklarını ona göre yapmak istiyor. İşte 2026 ÖSYM sınav takvimi için beklenen tarih.
2026 ÖSYM SINAV TAKVİMİ AÇIKLANDI MI?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2026 sınav takvimi ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.
Geçtiğimiz yıl 2025 sınav takvimi 13 Kasım 2024 tarihinde açıklanmıştı. Bu tarihe göre, 2026 yılı sınav takviminin de benzer şekilde 2025 Kasım ayı içerisinde duyurulması bekleniyor.
ÖSYM tarafından duyurulacak sınav takviminin 10-14 Kasım haftasında açıklanacağı öngörülüyor.
MEMUR ADAYI VE LİSE SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN GÖZÜ ÖSYM'DE
YKS, MSÜ, KPSS, ALES ve DGS gibi sınavların başvuru, sınav günü ve sonuç açıklama tarihleri her yıl ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimiyle netleşiyor.
Önümüzdeki yıl yani 2026 yılında yapılacak KPSS ve YKS sınavları öncesinde, adaylar gözlerini başvuru tarihlerine çevrildi.
Memur adayları ve üniversiteli olma hayali kuran öğrenciler, başvuru tarihlerinin belirlenmesiyle birlikte sınav için yol haritalarını belirleyecek.