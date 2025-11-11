2026 ÖSYM sınav takvimi açıklandı mı? Gözler KPSS, YKS, MSÜ, ALES ve DGS başvuru ve sınav tarihlerinde

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2026 sınav takvimi ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Geçtiğimiz yıl 2025 sınav takvimi 13 Kasım 2024 tarihinde açıklanmıştı. Bu tarihe göre, 2026 yılı sınav takviminin de benzer şekilde 2025 Kasım ayı içerisinde duyurulması bekleniyor.

ÖSYM tarafından duyurulacak sınav takviminin 10-14 Kasım haftasında açıklanacağı öngörülüyor.