2026 ÖSYM sınav takvimi için heyecanlı bekleyiş başladı: MSÜ, YKS, KPSS 2026 oturumları için gözler ÖSYM'de
ÖSYM'nin 2026 yılı sınav takvimi için heyecanlı bekleyiş resmen başladı. Yeni sınav takvimiyle birlikte Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ), Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) 2026 oturumlarının ayrıntıları belli olacak.
Binlerce aday, hayallerine ulaşmak için çeşitli sınavlarda büyük mücadele verdi. 2025 yılının son aylarına yaklaşırken, ÖSYM'nin açıklayacağı yeni sınav takvimi şimdiden adayların ve eğitimcilerin gündeminde.