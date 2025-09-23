2026 ÖSYM sınav takvimi için heyecanlı bekleyiş başladı: MSÜ, YKS, KPSS 2026 oturumları için gözler ÖSYM'de

ÖSYM'nin 2026 yılı sınav takvimi için heyecanlı bekleyiş resmen başladı. Yeni sınav takvimiyle birlikte Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ), Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) 2026 oturumlarının ayrıntıları belli olacak.

2026 ÖSYM sınav takvimi için heyecanlı bekleyiş başladı: MSÜ, YKS, KPSS 2026 oturumları için gözler ÖSYM'de - 1

Binlerce aday, hayallerine ulaşmak için çeşitli sınavlarda büyük mücadele verdi. 2025 yılının son aylarına yaklaşırken, ÖSYM'nin açıklayacağı yeni sınav takvimi şimdiden adayların ve eğitimcilerin gündeminde.

EĞİTİM HABERLERİ

2026 ÖSYM sınav takvimi için heyecanlı bekleyiş başladı: MSÜ, YKS, KPSS 2026 oturumları için gözler ÖSYM'de - 2

ÖSYM'nin yeni sınav takvimini 2025 yılı sona ermeden kamuoyuyla paylaşması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl 2025 sınav takvimi 13 Kasım 2024 tarihinde açıklanmıştı. Bu örnek dikkate alındığında, 2026 yılı sınav takviminin de benzer şekilde 2025 Kasım ayı içerisinde duyurulması yüksek ihtimal olarak değerlendiriliyor.

2026 ÖSYM sınav takvimi için heyecanlı bekleyiş başladı: MSÜ, YKS, KPSS 2026 oturumları için gözler ÖSYM'de - 3

ÖSYM'nin açıklayacağı 2026 yılı sınav takviminin ardından YKS, KPSS, MSÜ ve DGS tarihleri de netlik kazanmış olacak.

2026 ÖSYM sınav takvimi için heyecanlı bekleyiş başladı: MSÜ, YKS, KPSS 2026 oturumları için gözler ÖSYM'de - 4

SINAV VE SONUÇ TARİHİ DUYURULACAK

YKS, ALES, MSÜ, YDS, KPSS ve DGS gibi sınavların başvuru, sınav günü ve sonuç açıklama tarihleri 2026 ÖSYM sınav takvimi ile belli oluyor. ÖSYM sınav takvimi 2026 ile ilgili resmi açıklama geldiğinde, tüm detaylar osym.gov.tr adresinde yayınlanacak.

DAHA FAZLA GÖSTER