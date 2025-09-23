2026 ÖSYM sınav takvimi için heyecanlı bekleyiş başladı: MSÜ, YKS, KPSS 2026 oturumları için gözler ÖSYM'de

SINAV VE SONUÇ TARİHİ DUYURULACAK

YKS, ALES, MSÜ, YDS, KPSS ve DGS gibi sınavların başvuru, sınav günü ve sonuç açıklama tarihleri 2026 ÖSYM sınav takvimi ile belli oluyor. ÖSYM sınav takvimi 2026 ile ilgili resmi açıklama geldiğinde, tüm detaylar osym.gov.tr adresinde yayınlanacak.