2026 ÖSYM sınav takvimi yayımlandı mı? Gözler YKS, KPSS, ALES, DGS ve MSÜ sınav tarihlerinde

2026 ÖSYM sınav takvimi için gözler Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’ne çevrildi. Üniversiteye girişten kamu personeli alımlarına kadar birçok kritik sınavın tarihini belirleyen ÖSYM, her yıl olduğu gibi bu yıl da YKS, KPSS, ALES, DGS ve MSÜ sınav takvimini yıl bitmeden duyurması bekleniyor.

2026 ÖSYM sınav takvimi için milyonlarca öğrencinin meraklı bekleyişi başladı. Kasım ayına kısa bir zaman kalmasıyla birlikte, 2026 YKS, KPSS, ALES, DGS ve MSÜ tarihleri sınavlara hazırlanacak olan öğrencilerin gündeminde yer alıyor.

Resmi takvim açıklandığında adaylar, ÖSYM’nin internet sitesi osym.gov.tr üzerinden takvimi görüntüleyebilecek.

2026 ÖSYM SINAV TAKVİMİ YAYIMLANDI MI?

ÖSYM'nin yeni sınav takvimini 2025 yılı sona ermeden kamuoyuyla paylaşması bekleniyor. Şu an itibarıyla ÖSYM’nin resmi sitesi üzerinde 2026 yılına ait tüm sınavların tarihleri ilan edilmedi.

Geçtiğimiz yıl 2025 sınav takvimi 13 Kasım 2024 tarihinde açıklanmıştı. Bu örnek dikkate alındığında, 2026 yılı sınav takviminin de benzer şekilde 2025 Kasım ayı içerisinde duyurulması yüksek ihtimal olarak değerlendiriliyor.

ÖSYM'nin açıklayacağı 2026 yılı sınav takviminin ardından YKS, KPSS, MSÜ ve DGS tarihleri de netlik kazanmış olacak.

BAŞVURU VE SINAV TARİHLERİ BELLİ OLACAK

YKS, ALES, MSÜ, YDS, KPSS ve DGS gibi sınavların başvuru, sınav günü ve sonuç açıklama tarihleri 2026 ÖSYM sınav takvimi ile belli oluyor.

ÖSYM sınav takvimi 2026 ile ilgili resmi açıklama geldiğinde, tüm detaylar osym.gov.tr adresinde yayınlanacak.

