2026 ÖSYM sınav takvimi yayımlandı mı? Gözler YKS, KPSS, ALES, DGS ve MSÜ sınav tarihlerinde
2026 ÖSYM sınav takvimi için gözler Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’ne çevrildi. Üniversiteye girişten kamu personeli alımlarına kadar birçok kritik sınavın tarihini belirleyen ÖSYM, her yıl olduğu gibi bu yıl da YKS, KPSS, ALES, DGS ve MSÜ sınav takvimini yıl bitmeden duyurması bekleniyor.
2026 ÖSYM sınav takvimi için milyonlarca öğrencinin meraklı bekleyişi başladı. Kasım ayına kısa bir zaman kalmasıyla birlikte, 2026 YKS, KPSS, ALES, DGS ve MSÜ tarihleri sınavlara hazırlanacak olan öğrencilerin gündeminde yer alıyor.
Resmi takvim açıklandığında adaylar, ÖSYM’nin internet sitesi osym.gov.tr üzerinden takvimi görüntüleyebilecek.