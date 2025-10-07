2026 ÖSYM sınav takvimi yayımlandı mı? YKS, KPSS, ALES, MSÜ, DGS sınavları için gözler o tarihte
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanacak olan 2026 sınav takvimi için gözler yapılacak duyuruya çevrildi. ÖSYM tarafından her yıl düzenlenen YKS, KPSS, ALES, MSÜ ve DGS sınavlarının önümüzdeki yıl hangi tarihlerde yapılacağı, sınavlara hazırlanan adayların gündeminde yer alıyor. Peki, 2026 ÖSYM sınav takvimi yayımlandı mı? YKS, KPSS, ALES, MSÜ, DGS sınavları ne zaman yapılacak?
2026 yılında yapılacak üniversite sınavları, askeri sınavlar ve memur sınavları için gözler ÖSYM'den yapılacak 2026 sınav takvimi açıklamasında. 2025’in son çeyreğine yaklaşırken, birçok adayın gündeminde yer alan sınav takvimi, adayların sınava hazırlanmasında planlama yapmalarına olanak sağlıyor. Peki, 2026 ÖSYM sınav takvimi yayımlandı mı?