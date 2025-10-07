2026 ÖSYM sınav takvimi yayımlandı mı? YKS, KPSS, ALES, MSÜ, DGS sınavları için gözler o tarihte

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanacak olan 2026 sınav takvimi için gözler yapılacak duyuruya çevrildi. ÖSYM tarafından her yıl düzenlenen YKS, KPSS, ALES, MSÜ ve DGS sınavlarının önümüzdeki yıl hangi tarihlerde yapılacağı, sınavlara hazırlanan adayların gündeminde yer alıyor. Peki, 2026 ÖSYM sınav takvimi yayımlandı mı? YKS, KPSS, ALES, MSÜ, DGS sınavları ne zaman yapılacak?

2026 yılında yapılacak üniversite sınavları, askeri sınavlar ve memur sınavları için gözler ÖSYM'den yapılacak 2026 sınav takvimi açıklamasında. 2025’in son çeyreğine yaklaşırken, birçok adayın gündeminde yer alan sınav takvimi, adayların sınava hazırlanmasında planlama yapmalarına olanak sağlıyor. Peki, 2026 ÖSYM sınav takvimi yayımlandı mı?

2026 ÖSYM SINAV TAKVİMİ YAYIMLANDI MI?

ÖSYM'nin yeni sınav takvimini 2025 yılı sona ermeden kamuoyuyla paylaşması bekleniyor. Şu an itibarıyla ÖSYM’nin resmi sitesi üzerinde 2026 yılına ait tüm sınavların tarihleri ilan edilmedi.

Geçtiğimiz yıl 2025 sınav takvimi 13 Kasım 2024 tarihinde açıklanmıştı. Bu örnek dikkate alındığında, 2026 yılı sınav takviminin de benzer şekilde 2025 Kasım ayı içerisinde duyurulması yüksek ihtimal olarak değerlendiriliyor.

ÖSYM'nin açıklayacağı 2026 yılı sınav takviminin ardından YKS, KPSS, MSÜ ve DGS tarihleri de netlik kazanmış olacak.

BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ BELLİ OLACAK

YKS, ALES, MSÜ, YDS, KPSS ve DGS gibi sınavların başvuru, sınav günü ve sonuç açıklama tarihleri 2026 ÖSYM sınav takvimi ile belli oluyor. ÖSYM sınav takvimi 2026 ile ilgili resmi açıklama geldiğinde, tüm detaylar osym.gov.tr adresinde yayınlanacak.

