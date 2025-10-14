2026 Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Burs Programı (T3 Vakfı) başvuruları başladı

Gençlerin eğitim yolculuklarını desteklemek ve Türkiye’nin Milli Teknoloji Hamlesi’ne katkı sağlayacak nesiller yetiştirmek amacıyla hayata geçirilen Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Burs Programı’nın 2026 dönemi için başvurular başladı.



Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) tarafından yürütülen program kapsamında bu yıl 5000 öğrenciye burs desteği verilecek.



Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Burs Programı 2026 yılında; “Yükselen Yıldız Burs Programı”, “Eğitim Desteği Burs Programı”, “Eğitmen Mentör Burs Programı”, “Sen Geleceksin Burs Programı”, “T3 AI Lisans Araştırmacı Burs Programı” ve “Etik İletişim Programı” olmak üzere altı kategoride uygulamaya alınacak. Her bir başlık, farklı yaş grupları ve disiplinlere yönelerek gençlerin akademik gelişimlerini desteklemeyi, sosyal sorumluluk bilincini pekiştirmeyi ve teknolojiye yönelik ilgilerini güçlendirmeyi hedefliyor.