2026 tatil tarihleri: Yeni eğitim öğretim yılında ilk ara tatil ne zaman? 15 tatil, ikinci ara tatil ve yaz tatili başlangıcı
Milli Eğitim Bakanlığı 2025-2026 yılı çalışma takvimine göre yeni eğitim ve öğretim dönemi 8 Eylül'de başlıyor. İlk ders zili ardından öğrenciler ve veliler, ''birinci ara tatil ne zaman başlıyor?'' sorusunu yöneltecek. Yeni eğitim yılında sömestr tatili ve yaz tatili başlangıcı ne zaman? İşte, MEB tatil tarihleri takvimi...
Okulların yeni dönemde açılış tarihi, tatil tarihleri ve karne gününe dair detaylar için öğrenciler şimdiden araştırmalara başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı çalışma takvimine göre uygum eğitimi nedeniyle 1. sınıfa başlayacak öğrencilere 1 Eylül'de okul kapıları açılıyor.