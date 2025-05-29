2026 tatil tarihleri: Yeni eğitim öğretim yılında ilk ara tatil ne zaman? 15 tatil, ikinci ara tatil ve yaz tatili başlangıcı

YENİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2024-2025 öğretim yılı 20 Haziran Cuma günü son buluyor. Yeni eğitim ve öğretim yılı da 8 Eylül 2025'te başlayacak.

Ancak 1. sınıfların uygum eğitimleri nedeniyle onlar için okul zili 1-5 Eylül'de çalacak.