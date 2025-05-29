2026 tatil tarihleri: Yeni eğitim öğretim yılında ilk ara tatil ne zaman? 15 tatil, ikinci ara tatil ve yaz tatili başlangıcı

Milli Eğitim Bakanlığı 2025-2026 yılı çalışma takvimine göre yeni eğitim ve öğretim dönemi 8 Eylül'de başlıyor. İlk ders zili ardından öğrenciler ve veliler, ''birinci ara tatil ne zaman başlıyor?'' sorusunu yöneltecek. Yeni eğitim yılında sömestr tatili ve yaz tatili başlangıcı ne zaman? İşte, MEB tatil tarihleri takvimi...

2026 tatil tarihleri: Yeni eğitim öğretim yılında ilk ara tatil ne zaman? 15 tatil, ikinci ara tatil ve yaz tatili başlangıcı - 1

Okulların yeni dönemde açılış tarihi, tatil tarihleri ve karne gününe dair detaylar için öğrenciler şimdiden araştırmalara başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı çalışma takvimine göre uygum eğitimi nedeniyle 1. sınıfa başlayacak öğrencilere 1 Eylül'de okul kapıları açılıyor.

EĞİTİM HABERLERİ

2026 tatil tarihleri: Yeni eğitim öğretim yılında ilk ara tatil ne zaman? 15 tatil, ikinci ara tatil ve yaz tatili başlangıcı - 2

YENİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2024-2025 öğretim yılı 20 Haziran Cuma günü son buluyor. Yeni eğitim ve öğretim yılı da 8 Eylül 2025'te başlayacak.
Ancak 1. sınıfların uygum eğitimleri nedeniyle onlar için okul zili 1-5 Eylül'de çalacak.

2026 tatil tarihleri: Yeni eğitim öğretim yılında ilk ara tatil ne zaman? 15 tatil, ikinci ara tatil ve yaz tatili başlangıcı - 3

İLK ARA TATİL TARİHİ

Yeni senenin birinci dönem ara tatili 10-14 Kasım tarihleri arasında olacak.

2026 tatil tarihleri: Yeni eğitim öğretim yılında ilk ara tatil ne zaman? 15 tatil, ikinci ara tatil ve yaz tatili başlangıcı - 4

15 TATİL NE ZAMAN?

MEB takvimine göre sömestr yani 15 tatil ise 19 - 30 Ocak 2026 tarihleri arasında gerçekleşecek.

2026 tatil tarihleri: Yeni eğitim öğretim yılında ilk ara tatil ne zaman? 15 tatil, ikinci ara tatil ve yaz tatili başlangıcı - 5

İKİNCİ DÖNEM ARA TATİLİ

Yılın ikinci dönemi de 2 Şubat 2026'da başlıyor. Dönemin ara tatili ise 16-20 Mart 2026 tarihlerine denk gelecek.

2026 tatil tarihleri: Yeni eğitim öğretim yılında ilk ara tatil ne zaman? 15 tatil, ikinci ara tatil ve yaz tatili başlangıcı - 6

KARNE GÜNÜ

Okullar 26 Haziran Cuma 2026 tarihinde son zille karneler verilecek ve okullar kapanacak. Böylece öğrenciler üç aylık bir yaz tatiline başlayacak.

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