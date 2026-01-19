2026 YÖKDİL/1 başvuruları ne zaman başlayacak? Gözler ÖSYM duyurusunda

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2026-YÖKDİL/1) başvuruları için geri sayım başladı. Yabancı dil bilgisini geliştirmek ve kamu kurum ve kuruluşlarına başvuracak kişilerin dil yeterliliklerini belgelendirmek amacıyla katılım sağlayacakları 2026 YÖKDİL/1 için gözler ÖSYM tarafından yayımlanacak başvuru kılavuzuna çevrildi. 2026 YÖKDİL/1 başvuruları ne zaman başlayacak?