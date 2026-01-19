2026 YÖKDİL/1 başvuruları ne zaman başlayacak? Gözler ÖSYM duyurusunda
19.01.2026 08:24
NTV - Haber Merkezi
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2026-YÖKDİL/1) başvuruları için geri sayım başladı. Yabancı dil bilgisini geliştirmek ve kamu kurum ve kuruluşlarına başvuracak kişilerin dil yeterliliklerini belgelendirmek amacıyla katılım sağlayacakları 2026 YÖKDİL/1 için gözler ÖSYM tarafından yayımlanacak başvuru kılavuzuna çevrildi. 2026 YÖKDİL/1 başvuruları ne zaman başlayacak?
2026 YÖKDİL/1 başvurularının başlayacağı tarih, sınava katılım sağlayacak olan adayların gündeminde yer alıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimiyle birlikte, YÖKDİL sınav ve başvuru kılavuzu belli oldu. İşte ayrıntılar.
2026 YÖKDİL/1 BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimiyle birlikte YÖKDİL/1 başvuru tarihleri duyuruldu.
Buna göre; YÖKDİL/1 başvuruları bu yıl 21 Ocak 2026 Çarşamba günü başlayacak ve 29 Ocak'ta sona erecek.
YÖKDİL SINAVI NE ZAMAN?
2026 yılında yapılacak YÖKDİL sınavlarına katılım sağlayacak adaylar için sınav tarihleri ÖSYM tarafından yayımlanan takvimle birlikte belli oldu.
2026 yılında iki kez uygulanacak olan YÖKDİL'in ilk sınavı 8 Mart 2026 tarihinde uygulanacak.