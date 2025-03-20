21 Mart (Yarın) okullar tatil mi, hangi illerde? Kar yağışı bazı illerde etkili oluyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından birçok il için uyarı verilirken valilikler ise vatandaşların olumsuz hava koşullarına karşı uyarılarda bulunuyor. Okulların tatil olmasına o il veya ilçenin yerel yönetimleri tarafından karar veriliyor. Perşembe günü Nevşehir, Yozgat, Konya, Isparta, Ordu, Sivas, Kayseri, Kırşehir, Aksaray, Adana, Erzincan, Niğde, Karaman, Giresun, Samsun, Kahramanmaraş ve diğer birçok il için tatil kararı alındı. Meteoroloji tarafından yapılan uyarıların ardından kar tatili olan iller ve ilçeler merak ediliyor. Peki Yarın okullar tatil mi, hangi illerde? İşte, 21 Mart cuma günü eğitim öğretim faaliyetlerine ilişkin son durum…