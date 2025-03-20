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21 Mart (Yarın) okullar tatil mi, hangi illerde? Kar yağışı bazı illerde etkili oluyor

17 ilde perşembe günü bazı illerde eğitim öğretim faaliyetlerine “kar tatili” arası verildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 33 il için sarı kodlu uyarı yaparken eğitimciler, aileler ve öğrenciler, okullarda kar tatili gelişmelerine odaklandı. Kar yağışı sebebiyle okulların tatil olması kararını o ilin valilikleri veya ilçenin kaymakamlıkları karar veriyor. Olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı illerde ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Peki 21 Mart okullar tatil mi? Yarın okul var mı, yok mu? İşte, okullarda son dakika kar tatili gelişmeleri…

21 Mart (Yarın) okullar tatil mi, hangi illerde? Kar yağışı bazı illerde etkili oluyor - 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından birçok il için uyarı verilirken valilikler ise vatandaşların olumsuz hava koşullarına karşı uyarılarda bulunuyor. Okulların tatil olmasına o il veya ilçenin yerel yönetimleri tarafından karar veriliyor. Perşembe günü Nevşehir, Yozgat, Konya, Isparta, Ordu, Sivas, Kayseri, Kırşehir, Aksaray, Adana, Erzincan, Niğde, Karaman, Giresun, Samsun, Kahramanmaraş ve diğer birçok il için tatil kararı alındı. Meteoroloji tarafından yapılan uyarıların ardından kar tatili olan iller ve ilçeler merak ediliyor. Peki Yarın okullar tatil mi, hangi illerde? İşte, 21 Mart cuma günü eğitim öğretim faaliyetlerine ilişkin son durum…

EĞİTİM HABERLERİ

21 Mart (Yarın) okullar tatil mi, hangi illerde? Kar yağışı bazı illerde etkili oluyor - 2

21 MART CUMA  OKULLAR TATİL Mİ?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü birçok il ve ilçe için kar yağışı uyarısında bulundu. Yurt genelinde etkili olan soğuk hava bazı illerde ulaşımı etkilerken okullar Perşembe günü tatil edildi.

Okulların tatil olmasına ilişkin kararı Milli Eğitim Bakanlığı almıyor. İl veya ilçenin valiliği veya kaymakamlığı alınan kararı açıklıyor.

21 Mart cuma günü okulların tatil olmasına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Valiliklerden veya kaymakamlıklardan açıklama geldikçe haberimiz güncellenecektir.

21 Mart (Yarın) okullar tatil mi, hangi illerde? Kar yağışı bazı illerde etkili oluyor - 3

İLÇE BAZLI KARAR ALINABİLİYOR

Bazı bölgelerde kar yağışı o ilin genelinde etkili olmazken ilçe bazlı hissediliyor. 20 Mart Perşembe günü tatil kararı alınan il ve ilçeler şu şekildeydi;

Gümüşhane (il geneli)

Bayburt (il geneli)

Kahramanmaraş: Nurhak ilçesi

Samsun: Ladik ilçesi

Karaman (il geneli)

Niğde (İl geneli)

21 Mart (Yarın) okullar tatil mi, hangi illerde? Kar yağışı bazı illerde etkili oluyor - 4

Erzincan (il geneli)

Adana: Tufanbeyli ilçesi, Saimbeyli (taşımalı eğitim)

Aksaray: Eskil, Gülağaç ve Güzelyurt ilçeleri

Kırşehir: (il geneli)

21 Mart (Yarın) okullar tatil mi, hangi illerde? Kar yağışı bazı illerde etkili oluyor - 5

Kayseri: Resmî özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumlar

Sivas: (İl geneli)

Ordu: Aybastı, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, Kabadüz, Korgan ve Ulubey ilçelerindeki tüm okullarda, Akkuş, İkizce, Kumru, Mesudiye ile Ünye ilçeleri

21 Mart (Yarın) okullar tatil mi, hangi illerde? Kar yağışı bazı illerde etkili oluyor - 6

Isparta: Şarkikaraağaç

Konya: Altınekin, Sarayönü, Hadim, Taşkent, Seydişehir, Derbent, Doğanhisar, Derebucak, Hüyük, Güneysınır, Bozkır, Emirgazi ve Halkapınar ilçeleri

Yozgat: (İl geneli)

Nevşehir Hacıbektaş ilçesi

21 Mart (Yarın) okullar tatil mi, hangi illerde? Kar yağışı bazı illerde etkili oluyor - 7
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