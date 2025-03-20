21 Mart (Yarın) okullar tatil mi, hangi illerde? Kar yağışı bazı illerde etkili oluyor
17 ilde perşembe günü bazı illerde eğitim öğretim faaliyetlerine “kar tatili” arası verildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 33 il için sarı kodlu uyarı yaparken eğitimciler, aileler ve öğrenciler, okullarda kar tatili gelişmelerine odaklandı. Kar yağışı sebebiyle okulların tatil olması kararını o ilin valilikleri veya ilçenin kaymakamlıkları karar veriyor. Olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı illerde ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Peki 21 Mart okullar tatil mi? Yarın okul var mı, yok mu? İşte, okullarda son dakika kar tatili gelişmeleri…
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından birçok il için uyarı verilirken valilikler ise vatandaşların olumsuz hava koşullarına karşı uyarılarda bulunuyor. Okulların tatil olmasına o il veya ilçenin yerel yönetimleri tarafından karar veriliyor. Perşembe günü Nevşehir, Yozgat, Konya, Isparta, Ordu, Sivas, Kayseri, Kırşehir, Aksaray, Adana, Erzincan, Niğde, Karaman, Giresun, Samsun, Kahramanmaraş ve diğer birçok il için tatil kararı alındı. Meteoroloji tarafından yapılan uyarıların ardından kar tatili olan iller ve ilçeler merak ediliyor. Peki Yarın okullar tatil mi, hangi illerde? İşte, 21 Mart cuma günü eğitim öğretim faaliyetlerine ilişkin son durum…