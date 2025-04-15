25 bin öğretmen ataması başvuruları ne zaman başlayacak? MEB sözleşmeli öğretmen alımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Erdoğan konuşmasına bir süredir gündemde olan öğretmen atamasına ilişkin de bilgi verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "10 bini Milli Eğitim Akademisine olmak üzere toplam 25 bin yeni öğretmen ataması sürecini başlattığımızın müjdesini paylaşmak istiyorum" dedi. Peki, 25 bin sözleşmeli öğretmen atama başvurusu ne zaman?

25 bin öğretmen ataması başvuruları ne zaman başlayacak? MEB sözleşmeli öğretmen alımı - 1

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açılacak kontenjanla birlikte, 2025 yılında yeni öğretmen atamaları yapılacak. Yeni öğretmen atama takvimi, öğretmen olabilme hayaliyle atanmayı bekleyen binlerce kişinin gündeminde yer alıyor. İşte, MEB 2025 öğretmen atamasında en son bilgiler...

EĞİTİM HABERLERİ

25 bin öğretmen ataması başvuruları ne zaman başlayacak? MEB sözleşmeli öğretmen alımı - 2

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ÖĞRETMEN ATAMA AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "10 bini Milli Eğitim Akademisine olmak üzere toplam 25 bin yeni öğretmen ataması sürecini başlattığımızın müjdesini paylaşmak istiyorum" dedi.

Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı 2025 yılında yapılması planlanan öğretmen atamalarına ilişkin henüz takvimi yayımlamadı.

25 bin öğretmen ataması başvuruları ne zaman başlayacak? MEB sözleşmeli öğretmen alımı - 3

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ALIMI BAŞVURU KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

MEB bünyesine yapılacak sözleşmeli öğretmen alımına dair kılavuzun yakın zaman içinde yayımlanması bekleniyor.

Kılavuzun yayımlanması ile alım yapılacak branşlar da netlik kazanacak.

25 bin öğretmen ataması başvuruları ne zaman başlayacak? MEB sözleşmeli öğretmen alımı - 4

ÖĞRETMEN ATAMASI SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK??

MEB tarafından öğretmen ataması kılavuzu yayımlandıktan sonra adaylar belirlenen tarihlerde ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihi yapılacak.

Sözlü sınavlar uygulandıktan sonra sınav sonuçlarına göre atama tercihleri yapılacak ve mülakatları geçen adayların görev yeri ve başlangıç tarihi belirlenecek.

Öğretmen atamasında süreçlerin, 2025-2026 eğitim yılının açılışına kadar tamamalanacağı tahmin eidliyor.

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