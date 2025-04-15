25 bin öğretmen ataması başvuruları ne zaman başlayacak? MEB sözleşmeli öğretmen alımı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Erdoğan konuşmasına bir süredir gündemde olan öğretmen atamasına ilişkin de bilgi verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "10 bini Milli Eğitim Akademisine olmak üzere toplam 25 bin yeni öğretmen ataması sürecini başlattığımızın müjdesini paylaşmak istiyorum" dedi. Peki, 25 bin sözleşmeli öğretmen atama başvurusu ne zaman?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açılacak kontenjanla birlikte, 2025 yılında yeni öğretmen atamaları yapılacak. Yeni öğretmen atama takvimi, öğretmen olabilme hayaliyle atanmayı bekleyen binlerce kişinin gündeminde yer alıyor. İşte, MEB 2025 öğretmen atamasında en son bilgiler...