25 Nisan Tekirdağ, Yalova ve Kocaeli’de okullar tatil mi? Yarın deprem tatili devam edecek mi?
Marmara Denizi’nde yaşanan 6.2 büyüklüğündeki depremden İstanbul başta olmak üzere birçok çevre ilde etkilendi. İstanbul’da okullar ve üniversiteler iki gün tatil oldu. Tekirdağ, Yalova ve Kocaeli’de deprem sonrası eğitim öğretim faaliyetlerine ara verildi. İstanbul’da artçı sarsıntılar devam ederken Tekirdağ, Yalova ve Kocaeli gibi ilçelerde İlkokul, ortaokul, lise eğitimi alanlar ise tatilin cuma günü sürüp sürmeyeceğini emrak ediyor. Peki 25 Nisan cuma Tekirdağ, Yalova ve Kocaeli’nde okullar tatil mi oldu? İşte, valilikten yapılan açıklamanın detayları…
İstanbul ve çevre illerde Marmara Denizi’nde yaşanan 6.2’lik depremin artçı sarsıntıları yaşanmaya devam ediyor. Depremin hissedildiği bazı ilçelerde okullarda ve üniversitelerde eğitim faaliyetlerine ara verildi. İstanbul’da tatilin iki gün olması sebebiyle gözler diğer illere çevrildi. Deprem sonrası tedirginlik yaşayan vatandaşlar geceyi sokakta, okul bahçelerinde ve arabalarında geçirdi. 24 Nisan Perşembe günü Tekirdağ’da ilk, orta derece ve kreşlerde eğitime ara verildi. Kocaeli’nde ise il genelinde resmi ve özel tüm örgün eğitim kurumları faaliyetlerini durdurdu. Peki Yarın Tekirdağ, Yalova ve Kocaeli’de okullar tatil mi?