25 Nisan Tekirdağ, Yalova ve Kocaeli’de okullar tatil mi? Yarın deprem tatili devam edecek mi?

Marmara Denizi’nde yaşanan 6.2 büyüklüğündeki depremden İstanbul başta olmak üzere birçok çevre ilde etkilendi. İstanbul’da okullar ve üniversiteler iki gün tatil oldu. Tekirdağ, Yalova ve Kocaeli’de deprem sonrası eğitim öğretim faaliyetlerine ara verildi. İstanbul’da artçı sarsıntılar devam ederken Tekirdağ, Yalova ve Kocaeli gibi ilçelerde İlkokul, ortaokul, lise eğitimi alanlar ise tatilin cuma günü sürüp sürmeyeceğini emrak ediyor. Peki 25 Nisan cuma Tekirdağ, Yalova ve Kocaeli’nde okullar tatil mi oldu? İşte, valilikten yapılan açıklamanın detayları…

25 Nisan Tekirdağ, Yalova ve Kocaeli’de okullar tatil mi? Yarın deprem tatili devam edecek mi? - 1

İstanbul ve çevre illerde Marmara Denizi’nde yaşanan 6.2’lik depremin artçı sarsıntıları yaşanmaya devam ediyor. Depremin hissedildiği bazı ilçelerde okullarda ve üniversitelerde eğitim faaliyetlerine ara verildi. İstanbul’da tatilin iki gün olması sebebiyle gözler diğer illere çevrildi. Deprem sonrası tedirginlik yaşayan vatandaşlar geceyi sokakta, okul bahçelerinde ve arabalarında geçirdi. 24 Nisan Perşembe günü Tekirdağ’da ilk, orta derece ve kreşlerde eğitime ara verildi. Kocaeli’nde ise il genelinde resmi ve özel tüm örgün eğitim kurumları faaliyetlerini durdurdu. Peki Yarın Tekirdağ, Yalova ve Kocaeli’de okullar tatil mi?

EĞİTİM HABERLERİ

25 Nisan Tekirdağ, Yalova ve Kocaeli’de okullar tatil mi? Yarın deprem tatili devam edecek mi? - 2

25 NİSAN TEKİRDAĞ, YALOVA VE KOCAELİ’DE OKULLAR TATİL Mİ? 


25 Nisan cuma günü Tekirdağ, Yalova ve Kocaeli’de okullar eğitim öğretim faaliyetlerine devam edecek.

Yalova Valiliği tarafından yapılan açıklamada “ resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında 24.04.2025 Perşembe günü eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. ifadeleri kullanıldı.

Tekirdağ ve Kocaeli Valilikleri tarafından yapılan açıklmada ise deprem nedeniyle kentteki ilk ve orta dereceli okullarda ve kreşlerde eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiği aktarıldı.

25 Nisan Tekirdağ, Yalova ve Kocaeli’de okullar tatil mi? Yarın deprem tatili devam edecek mi? - 3

SADECE İSTANBUL’DA OKULLAR 2 GÜN TATİL

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yaptığı açıklamada “ Güvenli alan ihtiyacı doğrultusunda, okul bahçelerimiz tüm vatandaşlarımızın kullanımına açıktır. İçişleri Bakanlığı ve Valiliğimiz ile iş birliği içerisinde İstanbul'daki okullarımız için Perşembe ve Cuma gününü tatil etme kararı aldık. Tüm milletimize geçmiş olsun inşallah." ifadelerini kullandı.

DAHA FAZLA GÖSTER