25 Nisan Tekirdağ, Yalova ve Kocaeli’de okullar tatil mi? Yarın deprem tatili devam edecek mi?

25 NİSAN TEKİRDAĞ, YALOVA VE KOCAELİ’DE OKULLAR TATİL Mİ?



25 Nisan cuma günü Tekirdağ, Yalova ve Kocaeli’de okullar eğitim öğretim faaliyetlerine devam edecek.



Yalova Valiliği tarafından yapılan açıklamada “ resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında 24.04.2025 Perşembe günü eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. ifadeleri kullanıldı.



Tekirdağ ve Kocaeli Valilikleri tarafından yapılan açıklmada ise deprem nedeniyle kentteki ilk ve orta dereceli okullarda ve kreşlerde eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiği aktarıldı.