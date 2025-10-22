28 Ekim okullar ve üniversiteler yarım gün mü, tatil mi? 28 Ekim yarım gün tatil mi, nereler kapalı?

Cumhuriyet Bayramı’na kısa bir zaman kala hazırlıklar başladı. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerin yanı sıra birçok şehirde bayram coşkusu yaşanacak. 28-29 Ekim’de kapalı olacak işletmeler belli oldu. 23 Nisan, 19 Mayıs, 30 Ağustos gibi milli bayramların birgün öncesi yarım gün olmuyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ise Resmi Gazete’ye tatil 1.5 gün sürüyor. İlkokul, ortaokul, lise öğrencilerinin yanı sıra ön lisans ve lisans öğrencileri tatil günlerine odaklandı. Kamu kurumu çalışanları 1.5 gün Resmi tatil yapacak. Peki 28-29 Ekim kapalı olan yerler neresi? İşte, eğitim kurumları, sağlık kuruluşları ve kamu kurumlarının çalışma bilgisi…