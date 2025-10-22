28 Ekim okullar ve üniversiteler yarım gün mü, tatil mi? 28 Ekim yarım gün tatil mi, nereler kapalı?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil olduğundan kamu kurumları, okullar, üniversiteler, kargo firmaları, bankalar, eczaneler, sağlık ocakları, hastanelerin acil servisleri dışındaki bölümler kapalı olacak. Cumhuriyet’in 102. Yılı yurt genelinde düzenlenecek çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Çarşamba günü resmi tatil sebebiyle eğitim öğretim faaliyetlerine ara verilirken gözler resmi tatil öncesindeki salı gününe çevrildi. Ramazan ve Kurban Bayramı gibi dini bayram günlerinin öncesinde arefe günü yarım gün kabul ediliyor. Peki 28 Ekim Salı yarım gün mü, okullar tatil mi? İşte, 28 Ekim salı günü yarım gün kapalı olacak yerler…
Cumhuriyet Bayramı’na kısa bir zaman kala hazırlıklar başladı. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerin yanı sıra birçok şehirde bayram coşkusu yaşanacak. 28-29 Ekim’de kapalı olacak işletmeler belli oldu. 23 Nisan, 19 Mayıs, 30 Ağustos gibi milli bayramların birgün öncesi yarım gün olmuyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ise Resmi Gazete’ye tatil 1.5 gün sürüyor. İlkokul, ortaokul, lise öğrencilerinin yanı sıra ön lisans ve lisans öğrencileri tatil günlerine odaklandı. Kamu kurumu çalışanları 1.5 gün Resmi tatil yapacak. Peki 28-29 Ekim kapalı olan yerler neresi? İşte, eğitim kurumları, sağlık kuruluşları ve kamu kurumlarının çalışma bilgisi…